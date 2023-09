September 5, 2023 / 04:22 PM IST

Quinton de Kock : ద‌క్షిణాఫ్రికా విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(Quinton de Kock) అభిమానుల‌కు షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పాడు. ప్ర‌పంచ క‌ప్(ODI World Cup 2023) త‌ర్వాత వ‌న్డేలకు గుడ్ బై చెప్ప‌నున్నట్టు ఈ స్టార్ బ్యాట‌ర్ వెల్ల‌డించాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ స్క్వాడ్ ఎంపిక‌కు ముందుగానే అత‌డు ఈ విష‌యాన్ని సెలెక్ట‌ర్ల‌కు తెలియ‌జేశాడు. వాళ్లు కూడా డికాక్ నిర్ణ‌యానికి అంగీకరించిన‌ట్టు తెలుస్తోంది.

‘ద‌క్షిణాఫ్రికా క్రికెట్‌కు డికాక్ ఎంతో మంచి సేవ‌కుడు. అత‌డు త‌న‌ ఆటాకింగ్ బ్యాటింగ్‌తో చాలా ఏళ్లుగా జ‌ట్టులో కీల‌క ఆట‌గాడిగా కొన‌సాగాడు. విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో జ‌ట్టుపై త‌న ముద్ర వేశాడు. అంతేకాదు కెప్టెన్‌గానూ సేవ‌లందించాడు. సార‌థి కావ‌డం అనేది ప్ర‌తి ఆట‌గాడికి నిజంగా అదొక గొప్ప గౌర‌వం’ అని ద‌క్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ డైరెక్ట‌ర్ ఎనోచ్ కెవే(Enoch Nkwe) ఓప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపాడు.

🟡ANNOUNCEMENT 🟢

Quinton de Kock has announced his retirement from ODI cricket following the conclusion of the ICC @cricketworldcup in India 🏆 🏏

What’s your favourite Quinny moment throughout the years ? 🤔 pic.twitter.com/oyR6yV5YFZ

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 5, 2023