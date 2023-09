September 5, 2023 / 03:55 PM IST

ODI World Cup 2023 : ద‌క్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు ఈరోజు వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ స్క్వాడ్‌(World Cup Squad)ను ప్ర‌క‌టించింది. తెంబా బ‌వుమా(Temba Bavuma) కెప్టెన్‌గా 15 మందితో కూడిన‌ బృందాన్ని సెలెక్ట‌ర్లు ఎంపిక చేశారు. సీనియ‌ర్లపై న‌మ్మ‌కం ఉంచిన సెలెక్ట‌ర్లు ప‌లువురు యంగ్‌స్ట‌ర్స్‌ను ప‌క్క‌న‌పెట్టేశారు. జూనియ‌ర్ డివిలియ‌ర్స్‌గా పేరొందిన డెవాల్డ్ బ్రెవిస్‌(Dewald Brevis), యంగ్‌స్ట‌ర్ ట్రిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్‌(Tristan Stubbs)కు చోటు ద‌క్క‌లేదు.

ఆస్ట్రేలియాతో వ‌న్డేకు ఎంపికైన ఈ ఇద్ద‌రూ ప్ర‌పంచ క‌ప్ జ‌ట్టులో ఉంటార‌ని అనుకున్నారంతా. కానీ, అనూహ్యంగా వీళ్ల‌ను ప‌క్క‌న పెట్టారు. ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ త‌ర‌ఫున మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడిన హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌( Heinrich Klaasen) జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు.

Here are the 1️⃣5️⃣ men who have been tasked with the ICC Men’s @cricketworldcup duties 📝 🇿🇦

Let’s back our boys 💪🏏 #CWC23 #ProteasSquadAnnouncement pic.twitter.com/4UXnHkrOlc

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 5, 2023