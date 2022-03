PBKS vs RCB | ఐపీఎల్ 15 మూడో మ్యాచ్.. టాస్ గెలిచిన పంజాబ్

March 27, 2022 / 07:18 PM IST

PBKS vs RCB | ఐపీఎల్ 15 సీజ‌న్‌లో భాగంగా ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో పంజాబ్, బెంగ‌ళూరు మ‌ధ్య కాసేప‌ట్లో మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. టాస్ గెలిచిన పంజాబ్.. ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది.

పంజాబ్ నుంచి కెప్టెన్ మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్‌, శిఖ‌ర్ ధావ‌న్, లివింగ్‌స్ట‌న్, రాజ‌ప‌క్స‌(వికెట్ కీప‌ర్‌), స్మిత్, రాజ్ బవా, బ్రార్, ఖాన్, చాహ‌ర్, సందీప్ శ‌ర్మ బ‌రిలో ఉండ‌గా.. బెంగ‌ళూరు నుంచి డుప్లెసిస్‌(కెప్టెన్‌), రావ‌త్, కార్తీక్‌(వికెట్ కీప‌ర్‌), రూథ‌ర్‌ఫోర్డ్‌, విరాట్ కోహ్లీ, విల్లే, హ‌స‌రంగా, అహ‌మ‌ద్, ప‌టేల్, సిరాజ్, దీప్ బ‌రిలో ఉన్నారు.

