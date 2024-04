Punjab Kings Unwanted Player Shashank Singh Wins Hearts With His Herocis

Shashank Singh | అనుకోకుండా జ‌ట్టులోకి.. ఒక్క ఇన్నింగ్స్‌తో హీరో.. ఎవ‌రీ శ‌శాంక్..?

Shashank Singh : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) భారీ ఛేద‌న‌తో రికార్డు సృష్టించింది. ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపిన ఈ మ్యాచ్‌లో కొత్త హీరో ఆవిర్భవించాడు. ఓట‌మి అంచున నిలిచిన పంజాబ్‌ను గెలుపు బాట ప‌ట్టించాడు. అత‌డే శ‌శాంక్ సింగ్...

April 5, 2024 / 06:56 PM IST

Shashank Singh : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) భారీ ఛేద‌న‌తో రికార్డు సృష్టించింది. అహ్మ‌దాబాద్ స్టేడియంలో 200 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని ఉదేసిన శిఖ‌ర్ ధావ‌న్ సేన త‌మ‌తో అంత ఈజీ కాద‌ని ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌కు హెచ్చ‌రిక‌లు పంపింది. ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపిన ఈ మ్యాచ్‌లో కొత్త హీరో ఆవిర్భవించాడు. ఓట‌మి అంచున నిలిచిన పంజాబ్‌ను గెలుపు బాట ప‌ట్టించాడు. అత‌డే శ‌శాంక్ సింగ్(Shashank Singh). గేమ్ ఛేంజ‌ర్‌గా ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంటున్న శ‌శాంక్.. అనుకోకుండా పంజాబ్ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు.

అవును.. నిరుడు దుబాయ్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన ఐపీఎల్ మినీ వేలం(IPL Mini Aution)లో పంజాబ్ ఫ్రాంచైజీ పొర‌పాటున అత‌డిని రూ.20 ల‌క్ష‌ల‌కు కొన్నది. ఆ వెంట‌నే య‌జ‌మానులు ప్రీతీ జింతా, నెవిస్ వాడియాలు తేరుకొని శ‌శాంక్‌ను వ‌దిలేస్తామ‌ని ఆక్ష‌నీర్‌కు చెప్పారు. కానీ, అందుకు ఆక్ష‌నీర్ మ‌ల్లికా సాగ‌ర్(Mallika Sagar) నో అంది. తనను అన‌వ‌స‌రంగా కొన్నామ‌నే భావ‌న‌తో ఉన్న ఫ్రాంచైజీకి శ‌శాంక్ త‌న విలువేంటో తెలియ‌చేశాడు.

శ‌శాంక్ సింగ్(61 నాటౌట్‌)

2️⃣ Points ✅ Young guns Shashank Singh and Ashutosh Sharma win it for @PunjabKingsIPL 🙌 They get over the line as they beat #GT by 3 wickets 👍 Scorecard ▶️ https://t.co/0Sy2civoOa #TATAIPL | #GTvPBKS pic.twitter.com/m7b5f8jLbz — IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2024

గ‌తంలో ఈ జ‌ట్ల త‌ర‌ఫున‌

రెండొంద‌ల ప‌రుగుల ఛేద‌న‌.. నిప్పులు చెరుగుతున్న గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్లు.. ఓట‌మి త‌ప్ప‌ని ప‌రిస్థితుల్లో క్రీజులోకి వెళ్లిన శ‌శాంక్ సిక్స‌ర్ల‌ సునామీతో మ్యాచ్‌ను ములుపు తిప్పాడు. 29 బంతుల్లోనే 61 నాటౌట్‌తో జ‌ట్టుకు చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాన్ని అందించాడు. అత‌డి విధ్వంసానికి బ‌హుమ‌తిగా ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు ద‌క్కింది. ముంబైకి చెందిన‌ ఐపీఎల్‌లో శ‌శాంక్ ప‌లు జ‌ట్ల‌కు ఆడాడు. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్, రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ జ‌ట్ల‌కు అత‌డు ప్రాతినిధ్యం వ‌హించాడు.

Shashank Singh wins it for @punjabkingsipl 👌 His inspirefeul innings takes them over the line 🙌 Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #GTvPBKS pic.twitter.com/A9QHyeWhnG — IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2024

అశుతోష్ శ‌ర్మ‌ జ‌త‌గా..

సొంత స్టేడియ‌మైన అహ్మ‌దాబాద్‌లో గుజ‌రాత్ కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(89 నాటౌట్) అర్ధ శ‌తకం బాదాడు. సాయి సుద‌ర్శ‌న్(35), విలియమ్స‌న్(26)లు ధ‌నాధ‌న్ ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో గుజ‌రాత్.. పంజాబ్ కింగ్స్‌కు 200 ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. భారీ ఛేద‌న‌లో కీల‌క ఆట‌గాళ్లు 70 ప‌రుగుల‌కే పెవిలియ‌న్ చేరారు. ఆ ద‌శ‌లో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన శ‌శాంక్ బ్యాటుతో విధ్వంసం సృష్టించాడు. సాధించాల్సిన ర‌న్‌రేటు 15పైనే ఉన్నా అద‌ర‌లేదు. మోహిత్ శ‌ర్మ‌, ఉమేశ్ యాద‌వ్, ర‌షీద్ ఖాన్ వంటి స్టార్ బౌల‌ర్లును ఉతికారేస్తూ.. గుజ‌రాత్ ఆశ‌ల‌పై నీళ్లు చ‌ల్లాడు. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ అశుతోష్ శ‌ర్మ‌(31)తో క‌లిసి పంజాబ్ గెలుపు రాత రాశాడు. దాంతో, కొత్త హీరో పుట్టుకొచ్చాడంటూ మాజీ క్రికెట‌ర్లంతా శ‌శాంక్‌పై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు.

50 runs required from 27 deliveries 😮 Which way is this headed? ↔️ Can Shashank Singh pull it off? He is currently unbeaten on 48 Follow the Match ▶️ https://t.co/0Sy2civoOa #TATAIPL | #GTvPBKS pic.twitter.com/pPIlJmXXCL — IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2024

Read Today's Latest Sports Telugu News