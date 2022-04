April 30, 2022 / 03:26 PM IST

లండ‌న్‌: ఇంగ్లండ్ కౌంటీ క్రికెట్‌లో అరుదైన ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. స‌సెక్స్ త‌ర‌పున ఆడుతున్న చ‌తేశ్వ‌ర్ పూజారా ఇప్ప‌టికే టాప్ ఫామ్‌లో ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. డ‌ర్హ‌మ్‌తో జ‌రుగుతున్న డివిజ‌న్ లీగ్‌లో అత‌ను సెంచ‌రీ చేశాడు. దీంతో అత‌ని ఖాతాలో ఇప్ప‌టికే మూడు సెంచ‌రీలు ప‌డ్డాయి. అయితే డ‌ర్హ‌మ్‌తో మ్యాచ్‌లో రెండ‌వ రోజు అరుదైన ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. పాకిస్థాన్ వికెట్‌కీప‌ర్ బ్యాట‌ర్ మొహ‌మ్మ‌ద్ రిజ్వాన్‌తో క‌లిసి పూజారా ఆడాడు. ఆ ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య ఏర్ప‌డిన ఆరో వికెట్ భాగ్య‌స్వామ్యం ఇప్పుడు చ‌ర్చ‌నీయాంశ‌మైంది. పూజారా, రిజ్వాన్‌ల మ‌ధ్య డ్రీమ్ పార్ట్‌న‌ర్‌షిప్‌ ఏర్ప‌డిన‌ట్లు కౌంటీ చాంపియ‌న్‌షిప్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపింది. రెండ‌వ రోజు ఆట ముగిసే స‌మ‌యానికి పూజారా 128, రిజ్వాన్ 5 ర‌న్స్‌తో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. ఆ ఇద్ద‌రి ఫోటోపై ఆన్‌లైన్‌లో కామెంట్ల వ‌ర్షం కూడా కురుస్తోంది. ఇప్ప‌టికే డెర్బిషైర్‌, వార్‌షెస్ట‌ర్‌షైర్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచుల్లోనూ పూజారా సెంచ‌రీల‌తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు.

Wouldn't it be great of the world was run by cricketers and not politicians?

Cheteshwar Pujara and Mohammad Rizwan continue their sixth wicket partnership for Sussex today.

🇵🇰🇮🇳❤️🏏#CountyChampionship pic.twitter.com/hrT52LICpN

— Cricket Badger Podcast 🏏🦡🇺🇦 (@cricket_badger) April 30, 2022