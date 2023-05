May 6, 2023 / 02:33 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో మ‌హిళా రెజ్ల‌ర్లు నిర‌స‌న చేప‌డుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. రెజ్లింగ్ ఫెడ‌రేష‌న్ చీఫ్ బ్రిజ్ భూష‌ణ్ లైంగిక వేధింపుల‌కు పాల్ప‌డ్డాడ‌ని, ఆయ‌న్ను అరెస్టు చేయాల‌ని కోరుతూ టాప్ రెజ్ల‌ర్లు ఆందోళ‌న చేప‌డుతున్నారు. అయితే ఆ ఆందోళ‌న‌ల గురించి మాజీ క్రికెట‌ర్ సౌర‌వ్ గంగూలీ మాట్లాడారు. ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో ఆయ‌న స్పందిస్తూ .. రెజ్ల‌ర్లు ఎందుకు నిర‌స‌న చేప‌డుతున్నారో త‌న‌కు తెలియ‌ద‌ని, కానీ ఆ స‌మ‌స్య త్వ‌ర‌గా ప‌రిష్కారం అవుతుంద‌ని ఆశిస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు.

గంగూలీ చేసిన ఆ వ్యాఖ్య‌ల‌పై విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. శివ‌సేన ఎంపీ ప్రియాంక చ‌తుర్వేది(Priyanka Chaturvedi) త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో రియాక్ట్ అయ్యారు. గొప్ప‌వాళ్లు విలువ కోల్పోతుంటార‌ని, మాట్లాడాల్సిన వాళ్లే మౌనంగా ఉండిపోతున్నార‌ని, ఇది త‌మ యుద్ధం కాద‌ని చెప్పిన వ్య‌క్తి ఎందుకు ఆ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నార‌ని చ‌తుర్వేది త‌న ట్వీట్‌లో ప్ర‌శ్నించారు. ఏదో ఒక రోజు ఆ ప‌రిస్థితి ఎదురైన‌ప్పుడు త‌న వైపు మాట్లాడేందుకు మ‌నుషులు ఉంటార‌ని భావిస్తున్న‌ట్లు ఆమె తెలిపారు.

The heroes fall, every single day. Now I get the reason for the silence of those who should be speaking up- its not our battle so why take a stand.

They will come for you too someday, hope there would be enough people left to speak for you. https://t.co/695k2H4rWh

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 5, 2023