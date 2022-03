DC vs MI | పృథ్వీ షా అవుట్‌.. ఢిల్లీ స్కోర్ ఎంతంటే?

March 27, 2022 / 06:28 PM IST

DC vs MI | ముంబై, ఢిల్లీ మ‌ధ్య జ‌ర‌గుతున్న ఐపీఎల్ రెండో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా.. 24 బంతుల్లో 38 ప‌రుగులు చేసి బ‌సిల్ బౌలింగ్‌లో ఇషాన్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియ‌న్ చేరాడు. ఆ త‌ర్వాత క్రీజులోకి వ‌చ్చిన పొవెల్ డ‌క్ అవుట్ అయ్యాడు. దీంతో ఢిల్లీ మొత్తం ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 9.4 ఓవ‌ర్ల‌లో ఢిల్లీ 72 ప‌రుగులు చేసింది. ఇంకా 62 బంతుల్లో ఢిల్లీ 106 ప‌రుగులు చేయాల్సి ఉంది.

