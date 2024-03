March 22, 2024 / 03:00 PM IST

IPL 2024 : క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆశ‌గా ఎదురుచూస్తున్న పెద్ద పండుగ‌కు మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తెర‌లేవ‌నుంది. మండువేస‌విలో16 ఏండ్లుగా వినోదం పంచుతున్న‌ ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(IPL) మ‌రో సీజ‌న్ ఆరంభం కానుంది. చెపాక్ స్టేడియంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(CSK), రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) మ‌ధ్య రాత్రి 8:00 గంట‌ల‌కు తొలి ఫైట్ జ‌రుగ‌నుంది. అయితే.. ఐపీఎల్ వ‌స్తుంద‌న‌గానే ఈ టోర్నీ చ‌రిత్ర‌లో రికార్డులు తిర‌గ‌రాసిన‌వాళ్ల పేర్ల‌ను గుర్తు చేసుకుంటారంతా. ఈ మెగా టోర్నీలో బ్యాటుతో విధ్వంసం సృష్టించి, బంతితో నిప్పులు చెల‌రేగిన ఖిలాడీల‌కు కొద‌వేలేదు

పొట్టి క్రికెట్ రాక‌తో ఆట స్వ‌రూప‌మే మారిపోయింది. దాంతో, టీ20లీగ్స్‌ భ‌వితవ్యాన్ని ముందే ఊహించిన బీసీసీఐ 2008లో ఐపీఎల్‌ను తీసుకొచ్చింది. 10 ఫ్రాంచైజీలు త‌ల‌ప‌డిన‌ ఆ సీజ‌న్‌లో షేన్ వార్న్ సార‌థ్యంలోని రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. ఈ మెగా టోర్నీలో తొలి బంతి వేసింది ఎవ‌రో తెలుసా..? ప్ర‌వీణ్ కుమార్.

ప్ర‌వీణ్ కుమార్

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌తో చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఆరంభ పోరులో ఆర్సీబీ పేస‌ర్ ప్ర‌వీణ్ మొద‌టి బంతి విసిరాడు. స్ట్ర‌యికింగ్‌లో ఉన్న‌ సౌర‌భ్ గంగూలీ(Sourav Ganguly) ఐపీఎల్‌లో తొలి బంతిని ఎదుర్కొన్న బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డుకెక్కాడు. కేకేఆర్ హిట్ట‌ర్ బ్రెండ‌న్ మెక్‌క‌ల్ల‌మ్ ఈ టోర్నీ చ‌రిత్ర‌లో తొలి సిక్స‌ర్ బాదాడు. ఆర్సీబీ పేస‌ర్ జ‌హీర్ ఖాన్(Zaheer Khan) తొలి వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో బెంగ‌ళూరును ఉతికారేసిన మెక్‌క‌ల్ల‌మ్ మొద‌టి సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో 140 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందిన‌ కోల్‌క‌తా ఐపీఎల్‌లో తొలి విజ‌యం సాధించింది.

సొహైల్ త‌న్వీర్, షేన్ వార్న్

టోర్నీ ఆరంభ సీజ‌న్‌లో కింగ్స్ లెవ‌న్ పంజాబ్‌కు ఆడిన షాన్ మార్ష్ ‘ఆరెంజ్ క్యాప్’ విజేత‌గా నిలిచాడు. ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు

11 మ్యాచుల్లో 616 ప‌రుగులు సాధించాడు. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ సొహైల్ త‌న్వీర్ అత్య‌ధిక వికెట్ల‌(11 మ్యాచుల్లో 22)తో ‘ప‌ర్పుల్ క్యాప్’ అందుకున్నాడు. శ్రీ‌వాత్స్ గోస్వామి ‘ఫ‌స్ట్ ఎమ‌ర్జింగ్ ప్లేయ‌ర్’ అవార్డును ఎగ‌రేసుకుపోయాడు. ఇక 2023 సీజ‌న్‌లో ఐపీఎల్‌లో ‘ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్'(Impact Player) రూల్ తీసుకొచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నియ‌మం ద్వారా మైదానంలో దిగిన‌ తొలి ఆట‌గాడిగా చెన్నై యువ పేస‌ర్ తుషార్ దేశ్‌పాండే రికార్డు సృష్టించాడు.

