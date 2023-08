August 26, 2023 / 10:15 PM IST

Praggnanandhaa : ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ రన్న‌ర‌ప్ ప్ర‌జ్ఞానంద(R Praggnanandhaa) సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా అంద‌రికీ ధన్య‌వాదాలు తెలిపాడు. ఫిడే చెస్‌ ప్రపంచ కప్(FIDE World Cup) ఫైన‌ల్లో త‌న విజ‌యం కోసం ఎంతో త‌పించిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి థ్యాంక్స్ చెప్పాడు. ‘ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో సిల్వ‌ర్ మెడ‌ల్ గెలిచినందుకు, క్యాండిడేట్స్ 2024 పోటీల‌కు అర్హ‌త సాధించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అంద‌రి ప్రేమ‌, మ‌ద్ద‌తు పొంద‌డాన్ని గౌర‌వంగా భావిస్తున్నా.

అంతేకాదు నా విజ‌యం కోసం ప్రార్ధ‌న‌లు చేసిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి కృత‌జ్ఞ‌తలు. న‌న్ను అభినందించిన‌, ఆశీర్వదించిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి ధ‌న్య‌వాదాలు. నాకు ఎల్ల‌ప్పుడూ స‌పోర్టుగా ఉండే, నా సంతోషానికి కార‌ణ‌మైన, ఎంతో గ‌ర్వ‌కార‌ణ‌మైన మా అమ్మ‌తో’ అని ప్రజ్ఞానంద త‌న పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

Extremely elated to win Silver medal 🥈in Fide World Cup 2023 and qualified to the Candidates 2024!

Grateful to receive the love, support and prayers of each one of you! 🇮🇳

Thankyou everyone for the wishes🙏🏼

With my ever supportive, happiest and proud Amma❤️

📷@M_Sridharan pic.twitter.com/AgAVGybFxw

— Praggnanandhaa (@rpragchess) August 26, 2023