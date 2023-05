May 13, 2023 / 11:16 PM IST

IPL 2023 : ప్లే ఆఫ్స్ పోటీలో వెన‌క‌బ‌డిన పంజాబ్ కింగ్స్ కీల‌క మ్యాచ్‌లో స‌త్తా చాటింది. ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై 31 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. మొద‌ట ఓపెన‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(103) శ‌త‌కం బాద‌డంతో 167 ర‌న్స్ కొట్టింది. ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో హ‌ర్‌ప్రీత్ బ్రార్, రాహుల్ చాహ‌ర్ స్పిన్ ధాటికి ఢిల్లీ బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(54) త‌ప్ప ఏ ఒక్క‌రూ క‌నీస పోరాటం చేయ‌లేదు. ఆరో విజ‌యంలో పంజాబ్ పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో ఆరో స్థానానికి చేరింది. ప్లే ఆఫ్స్ పోటీలో తాము ఉన్నామంటూ మిగ‌తా జ‌ట్ట‌కు హెచ్చ‌రిక‌లు పంపింది.

కీల‌క మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ ఓపెన‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(103) సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. 61 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌ల‌తో వంద ప‌రుగులు కొట్టాడు. మిగ‌తా ఆట‌గాళ్లంతా విఫ‌ల‌మైన చోట అత‌ను సంచ‌ల‌న బ్యాటింగ్‌తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. దాంతో, పంజాబ్ పంజాబ్ 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 167 ప‌రుగులు చేసింది. టార్గెట్ ఏమంత పెద్దది కాదు. కానీ, ఢిల్లీ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(54) ఒక్క‌డే రాణించాడు. ఓపెన‌ర్ ఫిలిఫ్ సాల్ట్(21), మిచెల్ మార్ష్(3), రిలే ర‌స్సో(5), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(1), ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ మ‌నీశ్ పాండే(0) విఫ‌ల‌మ‌య్యారు. హ‌ర్‌ప్రీత్ బ్రార్ 4 వికెట్ల‌తో ఢిల్లీని దెబ్బ‌కొట్టాడు.

The @PunjabKingsIPL are on 🔥🔥

Harpreet Brar has 4️⃣ and #DC are 6 down in the chase 🤯

Follow the match ▶️ https://t.co/bCb6q4bzdn #TATAIPL | #DCvPBKS pic.twitter.com/WmJhwFTAJz

— IndianPremierLeague (@IPL) May 13, 2023