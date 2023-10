October 21, 2023 / 10:56 AM IST

Pakistan Zindabad | 2023 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో భాగంగా శుక్రవారం జ‌రిగిన ఆస్ట్రేలియా vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా 62 పరుగుల తేడాతో పాకిస్థాన్‌ను చిత్తుచేసిన విష‌యం తెలిసిందే. గత మ్యాచ్‌లో టీమ్‌ఇండియా చేతిలో ఓటమి పాలైన పాకిస్థాన్‌కు ఇది వరుసగా రెండో పరాజయం కావడం గమనార్హం. అయితే ఈ మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా జ‌రిగిన ఒక సంఘ‌ట‌న ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

ఆస్ట్రేలియా vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌ స‌మ‌యంలో పాకిస్థాన్ అభిమాని పట్ల ఓ పోలీస్ అధికారి అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో పాకిస్థానీ ఫ్యాన్ పాకిస్థాన్ జిందాబాద్.. పాకిస్థాన్ జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు చేస్తుంటే.. ఆ పోలీస్ అధికారి వ‌చ్చి పాకిస్థాన్ జిందాబాద్ అన‌వ‌ద్దంటూ వారిస్తాడు. అయితే తమ జట్టుకు మద్దతుగా నిలవడం తప్పా అని ఆ ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నిస్తాడు. దీనికి పోలీస్ అధికారి సమాధానమిస్తూ.. భారత్ మాతాకీ జై అనవచ్చు.. కానీ పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అనవద్దంటూ చెబుతాడు.

పోలీస్ అధికారి అనుచిత ప్రవర్తనతో ఖంగుతిన్న ఆ అభిమాని గట్టిగా నిలదీసాడు. ‘నా దేశానికి, మా జట్టుకు మద్దతు తెలిపే అధికారం లేదా?’ అని ప్రశ్నించాడు. ఇక అభిమాని గట్టిగా మాట్లాడటంతో అక్కడికి వచ్చిన మ్యాచ్ నిర్వాహకులు పాకిస్థానీ ఫ్యాన్‌కు క్షమాపణలు చెప్పి పోలీస్ అధికారిని అక్కడి నుంచి పంపించేసారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

It’s shocking and upsetting to see that people are being stopped from cheering “Pakistan Zindabad” at the game.

This totally goes against what the sport is about!#CWC23 #PAKvsAUS #AUSvsPAK pic.twitter.com/iVnyFlNB09

— Momin Saqib (@mominsaqib) October 20, 2023