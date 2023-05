May 6, 2023 / 11:12 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో వ‌రుస ప‌రాజ‌యాలు,నిల‌క‌డ‌లేమికి కేరాఫ్ అడ్ర‌స్‌గా మారిన‌ ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్.. సొంత గ్రౌండ్‌లో పంజా విసిరింది. బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్ట‌డంతో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరుపై 7 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. ఓపెన‌ర్‌ ఫిలిఫ్ సాల్ట్(87) సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. విధ్వంసక బ్యాటింగ్‌తో హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టిన అత‌ను ఒంటిచేత్తో జ‌ట్టును గెలిపించాడు. అత‌డికి రిలే ర‌స్సో(35) స‌హ‌కారం అందించాడు. మ్యాక్స్‌వెల్ ఓవ‌ర్లో ర‌స్సో సిక్స్ కొట్టి మ్యాచ్ ముగించాడు. ఈ విజ‌యంతో ఢిల్లీ పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో 9వ స్థానంలో నిలిచింది.

భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఢిల్లీ ఓపెన‌ర్లు ఫిలిఫ్ సాల్ట్(87), డేవిడ్ వార్న‌ర్(22) ధాటిగా ఆడారు. తొలి ఓవ‌ర్ నుంచే బాద‌డం మొద‌లెట్టారు. సాల్ట్ అయితే.. సిక్స్‌లు, ఫోర్ల‌తో ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డాడు.దాంతో, ప‌వ‌ర్ ప్లేలో ఆ జ‌ట్టు వికెట్ న‌ష్టానికి 70 ప‌రుగులు కొట్టింది. వార్న‌ర్ ఔట‌య్యాక మిచెల్ మార్ష్‌(26)తో క‌లిసి సాల్ట్ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించాడు. ఆఖ‌ర్లో రిలే ర‌స్సో(35) దంచ‌డంతో మ‌రో 3.2 ఓవ‌ర్లు మిగిలి ఉండ‌గానే విజ‌యం సాధించింది. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(8) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌లో హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్, క‌ర‌న్ శ‌ర్మ‌, హేజిల్‌వుడ్ త‌లా ఒక వికెట్‌ తీశారు.

