March 7, 2024 / 12:07 PM IST

PCB : వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో విఫ‌ల‌మైన‌ పాకిస్థాన్(Pakistan) జ‌ట్టు న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌లోనూ తేలిపోయింది. కెప్టెన్లు మారినా ఆ జ‌ట్టు రాత మార‌లేదు. దానికి తోడూ స్టార్ ఆట‌గాళ్లు త‌ర‌చూ గాయ‌ప‌డుతున్నారు. ఈ ఏడాది టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఉన్నందున‌ పాక్ క్రికెట‌ర్ల ఫిట్‌నెస్(Fitness) స‌మ‌స్య‌కు ఆదేశ క్రికెట్ బోర్డు(PCB) కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. ఆదేశ సైనికులతో ఆట‌గాళ్ల‌కు ప్ర‌త్యేక శిక్ష‌ణ ఇప్పించ‌నుంది. ఈ విష‌యాన్ని పీసీబీ కొత్త అధ్య‌క్షుడు మ‌హ్సిన్ న‌ఖ్వీ(Mohsin Naqvi) తాజాగా వెల్ల‌డించాడు.

ఇస్లామాబాద్‌లోని టీమ్ హోట్‌లో పాక్ ఆట‌గాళ్ల స‌మ‌క్షంలో న‌ఖ్వీ సైనిక శిక్ష‌ణ గురించిన వివ‌రాలు తెలిపాడు. ‘త్వ‌రలోనే న్యూజిలాండ్, ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌లు ఉన్నాయి. శిక్ష‌ణ తీసుకునేందుకు స‌మ‌యం ఎక్క‌డుంది. అందుక‌నే క‌కూల్‌లోని మిలిట‌రీ అకాడ‌మీలో పాక్ ఆట‌గాళ్ల‌కు 10 రోజుల ట్రైనింగ్ నిర్వ‌హించ‌నున్నాం. అందులో పాక్ సైనికులు వీళ్ల‌కు సాయం చేయ‌నున్నారు’ అని న‌ఖ్వీ వెల్ల‌డించాడు.

Had a productive session with Pakistani players in Islamabad today. Discussed the paramount importance of meritocracy in team selection, reaffirming that performance will always be the key criterion for selection/rejection . Zero tolerance for politics will ensure a fair and… pic.twitter.com/ejXQ3tV8K5

— Mohsin Naqvi (@MohsinnaqviC42) March 5, 2024