March 7, 2024 / 11:42 AM IST

IND vs ENG 5th Test : ధ‌ర్మ‌శాల‌లో జ‌రుగుతున్న ఐదో టెస్టులో భార‌త స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్(Kuldep Yadav) తిప్పేస్తున్నాడు. డేంజ‌రస్ ఓపెనర్ బెన్ డ‌కెట్(27)ను వెన‌క్కి పంపిన ఈ చైనామ‌న్ బౌల‌ర్ ఉప్ప‌ల్ టెస్టు హీరో ఓలీ పోప్‌(11)ను ఔట్ చేశాడు. మ‌రికాసేప‌ట్లో లంచ్ అన‌గా.. కుల్దీప్ ఓవ‌ర్లో పోప్ ఫ్రంట్ ఫుట్ వ‌చ్చి డిఫెన్స్ ఆడాల‌నుకున్నాడు. కానీ బంతి మిస్ అయింది.

బంతి అందుకున్న ధ్రువ్ జురెల్ రెప్ప‌పాటులో స్టంపింగ్ చేశాడు. దాంతో, 36 ప‌రుగుల రెండో వికెట్ భాగ‌స్వామ్యానికి తెర‌పడింది. పోప్ ఔట్ కావ‌డంతో రిగ్గా 100 ప‌రుగుల వ‌ద్ద‌ ఇంగ్లండ్ రెండో వికెట్ ప‌డింది. ఓపెన‌ర్ జాక్ క్రాలే(61 నాటౌట్) అర్ధ సెంచ‌రీ బాద‌డంతో ఇంగ్లండ్ ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిచింది.

Right at the stroke of Lunch, Kuldeep Yadav strikes 👌

England lose Ollie Pope.

Follow the match ▶️ https://t.co/jnMticF6fc #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/iGDh1SS82B

— BCCI (@BCCI) March 7, 2024