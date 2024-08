August 24, 2024 / 03:52 PM IST

Hardhik Pandya – Natasha : భార‌త క్రికెట‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా (Hardhi Pandya), న‌టాషా స్టాంకోవిక్ (Natasha Stankovic)లు విడిపోయి దాదాపు రెండు నెల‌లు కావోస్తోంది. అసలు వాళ్ల మ‌ధ్య ఏం గొడ‌వ జ‌రిగింది? ఎందుకు విడిపోయారు? అనేది మాత్రం ఎవ‌రికీ అంతుప‌ట్ట‌డం లేదు. అన్యోన్యంగా నాలుగేండ్లకు పైగా సాగిన‌ ప్ర‌ణ‌య ప్ర‌యాణాన్ని అర్ధాంత‌రంగా ఆపేయ‌డం వెనుక మ‌త‌ల‌బు ఏంటీ? అనేది హార్దిక్ అభిమానుల‌కు ఇప్ప‌టికీ పెద్ద ప్ర‌శ్న‌గానే మిగిలింది. అయితే.. పాండ్యా – న‌టాషా విడాకులకు కార‌ణం ఏంటో తెలిసిసోయింది. హార్దిక్, న‌టాషాల‌తో స‌న్నిహితంగా ఉన్న ఒక‌రు ఏం చెప్పారంటే.. హార్దిక్ పాండ్యా వైఖ‌రితోనే ఇద్ద‌రూ విడిపోవాల్సి వ‌చ్చిందని చెబుతున్నారు.

‘పాండ్యా తాను చాలా తెలివైన‌వాడిని, తానే ముఖ్య‌మైనవాడిని అన్నట్టుగా ప్ర‌వ‌ర్తించేవాడు. అత‌డి తీరు న‌టాషాకు న‌చ్చేది కాదు. దాంతో, ఆమె అత‌డితో ఇంత‌కుముందులా ఉండ‌లేకపోయింది. అలా ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య దూరం పెరిగింది. ఆ ఎడ‌బాటు కాస్త విడాకుల‌కు దారి తీసింది’ అని స‌ద‌రు వ్య‌క్తి తెలిపారు. అయితే.. అదే క‌చ్చిత‌మైన కార‌ణ‌మ‌ని చెప్ప‌లేం. ఎందుకుంటే.. విడాకుల ముందుగానీ, త‌ర్వాత‌గానీ పాండ్యా – న‌టాషాలు తమ బ్రేక‌ప్ కార‌ణం చెప్ప‌లేదు.

