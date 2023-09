September 29, 2023 / 10:05 AM IST

హాంగ్జూ: ఆసియా క్రీడ‌ల్లో(Asaian Games) భార‌త షూట‌ర్లు దుమ్మురేపుతున్నారు. షార్ప్ షూటింగ్ స్కిల్స్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శిస్తూ.. తమ ఖాతాల్లోకి మెడ‌ల్స్ వేసేసుకుంటున్నారు. టీమ్ ఈవెంట్ల‌తో పాటు వ్య‌క్తిగ‌త ఈవెంట్ల‌లోనూ భార‌త షూట‌ర్లు రాణిస్తున్నారు. ఇవాళ జ‌రిగిన మ‌హిళ‌ల వ్య‌క్తిగ‌త ఈవెంట్‌లో భార‌త షూట‌ర్లు పాల‌క్‌(Shooter Palak), ఇషా సింగ్‌.. ఇద్ద‌రూ టాప్ ప్లేస్ కొట్టేశారు. 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్తోల్ ఈవెంట్‌లో షూట‌ర్ పాల‌క్ స్వ‌ర్ణ ప‌త‌కాన్ని కైవ‌సం చేసుకున్న‌ది.

17 ఏళ్ల ఆ షూట‌ర్ .. అంద‌రి అంచ‌నాల్ని త‌ల‌కిందులు చేస్తూ సూప‌ర్ స్కిల్స్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించింది. పాల‌క్‌పై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది. వ్య‌క్తిగ‌త ఈవెంట్‌లో పాల‌క్ ముందు నుంచే దూసుకెళ్లింది. 13 షాట్స్ త‌ర్వాత ఆమె 131.4 స్కోర్‌తో లీడింగ్‌లో ఉంది. 23 షాట్స్ త‌ర్వాత పాలక్‌.. 232.6 స్కోరుతో, ఇషా సింగ్ 229.2 స్కోరుతో రెండో స్థానంలో నిలిచి సిల్వ‌ర్ మెడ‌ల్‌ను కైవ‌సం చేసుకున్న‌ది.

🥇 A Brilliant Victory Unfolds! 🌟

🇮🇳’s 10m Air Pistol shooter and #KheloIndiaAthlete Palak has clinched the GOLD MEDAL at #AsianGames2022, adding another glorious chapter to our nation’s shooting legacy! 🥇🔫

The 17 year old had not only delivered big but surprised us all!… pic.twitter.com/N1df98T5M2

— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2023