April 6, 2024 / 06:37 PM IST

PCB : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ల‌క్ష్యంగా పాకిస్థాన్ క్రికెట‌ర్లు క‌ఠోరంగా శ్ర‌మిస్తున్నారు. ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు(PCB) ఆదేశాల మేర‌కు సైనిక శిక్ష‌ణ(Army Training)తో ఒళ్లు హూనం చేసుకుంటున్నారు. అచ్చం సైనికుల మాదిరిగానే సాహసాలు చేస్తున్నారు. బండ‌రాళ్లు మోయ‌డం, స్నైప‌ర్ షూటింగ్ సాధ‌న చేయ‌డం, నేల మీద పాకడం వంటి క‌ఠినమైన ప‌నులతో బిజీగా గ‌డుపుతున్నారు.

పాక్ ఆట‌గాళ్లు మిలిట‌రీ ట్రైనింగ్ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియో చూసిన‌వాళ్లంతా ఇంత క‌ఠిన శిక్ష‌ణ అవ‌స‌ర‌మా? అని ఆశ్చ‌ర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిరుడు ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023), వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ల‌లో పాకిస్థాన్ జ‌ట్టు ఘోరంగా విఫ‌ల‌మైంది.

Not sure of the source of this video, but here’s an attempt on Saim Ayub’s back being broken #Cricket pic.twitter.com/qKb8k6a8fM

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) April 4, 2024