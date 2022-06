Pakistan | రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన బాబర్ ఆజమ్.. ఐదు పెనాల్టీ పరుగులు పొందిన విండీస్

June 11, 2022 / 04:09 PM IST

క్రికెట్‌లో కొన్నిసార్లు ఆటగాళ్ల అత్యుత్సాహం వల్ల ఆయా జట్లు ఇబ్బందులు పడుతుంటాయి. తాజాగా జరుగుతున్న పాకిస్తాన్, వెస్టిండీస్ వన్డే సిరీస్‌లో కూడా అదే జరిగింది. విండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న పాక్ సారధి బాబర్ ఆజమ్‌ చేసిన పని వల్ల ప్రత్యర్థి జట్టుకు అదనంగా ఐదు పరుగులు వచ్చాయి.

ఇంతకీ బాబర్ ఏం చేశాడో తెలుసా? ఫీల్డింగ్ సమయంలో రనౌట్ చేయడం కోసం వికెట్ల దగ్గరకు వచ్చాడు. ఆ సమయలో ఫీల్డర్ విసిరిన బంతిని అందుకునేందుకు కీపర్ గ్లవ్స్ తీసుకున్నాడు. కీపర్ రిజ్వాన్ నుంచి గ్లవ్ తీసుకొని, దాంతో బంతిని పట్టుకున్నాడు. ఇది చూసిన అంపైర్‌కు కోపం వచ్చేసింది, ఇది క్రికెట్ నిబంధనలకు విరుద్ధమని చెప్పి విండీస్ జట్టుకు అదనంగా 5 పరుగులు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మ్యాచ్‌లో మాత్రం బాబర్ ఆజమ్, ఉమామ్ ఉల్ హక్ రాణించడంతో పాకిస్తాన్ విజయం సాధించింది.

A rare thing happened tonight. West Indies were awarded 5 penalty runs due to illegal fielding by Pakistan.

Laws of cricket:

28.1 – No fielder other than the wicket-keeper shall be permitted to wear gloves or external leg guards. #PakvWI pic.twitter.com/WPWf1QeZcP

— Mazher Arshad (@MazherArshad) June 10, 2022