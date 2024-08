August 29, 2024 / 06:55 PM IST

Basit Ali : రావ‌ల్పిండి టెస్టులో చిత్తుగా ఓడిన పాకిస్థాన్(Pakistan) ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్(WTC) 2024-25లో వెన‌క‌ప‌డింది. దాంతో, సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ప‌రిస్థితుల‌ను స‌ద్వినియోగం చేసుకోలేని ఆ జ‌ట్టు ఆట‌గాళ్లపై వివ‌ర్శ‌లు వ‌స్తూనే ఉన్నాయి. అది కూడా బంగ్లాదేశ్‌పై తొలి ఓట‌మిని ఆ దేశ మాజీ క్రికెట‌ర్లు జీర్ణించుకోలేక‌పోతున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో రెండో టెస్టుకు ముందు పాక్ మాజీ కెప్టెన్ బ‌సిత్ అలీ (Basit Ali) సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు.

పాకిస్థాన్ ఆట‌గాళ్లు గాడీలో ప‌డాలంటే భార‌త దేశ‌వాళీ క్రికెట్‌ను చూసి నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంద‌ని అత‌డు అభిప్రాయ ప‌డ్డాడు. అంతేకాదు బీసీసీఐ నిర్వ‌హిస్తున్న దేశ‌వాళీ క్రికెట్ టోర్నీల‌ను కాపీ కొట్టాల‌ని పీసీబీకి బ‌సిత్ సూచించాడు.’టెస్టు సిరీస్ త‌ర్వాత‌ వ‌చ్చే ఏడాది స్వ‌దేశంలో వ‌న్డే ఫార్మాట్‌లో చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ(champions trophy 2025) ఉంది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ పాకిస్థాన్.. ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల క్రికెట్‌ను అనుస‌రించింది.

Basit Ali “Pakistan has copied the systems of England, Australia, and New Zealand. India is right next to us, please copy their system too. You need intelligence in copying as well. Just copy what India is doing.” pic.twitter.com/Xm6yBm7ICZ

