బ్రిస్బేన్‌: ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న నాలుగో టెస్ట్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అద్భుత‌మైన పోరాటం చేసిన టీమిండియా యువ ఆట‌గాళ్లు శార్దూల్ ఠాకూర్‌, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్‌ల‌పై కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. ఈ ఇద్ద‌రూ అసాధార‌ణంగా పోరాడార‌ని, టెస్ట్ క్రికెట్ అంటే ఇదీ అంటూ విరాట్ ట్వీట్ చేశాడు. తొలి టెస్ట్‌లోనే సుంద‌ర్ చూపిన స‌హ‌నం అద్భుత‌మంటూ.. శార్దూల్ కోసం మ‌రాఠీలో కొన్ని ప‌దాలు రాశాడు. తూలా ప‌రాట్ మాన్లారే ఠాకూర్ అని కోహ్లి ట్వీట్ చేశాడు. బ్రిస్బేన్ టెస్ట్‌లో 67 ప‌రుగులు చేసిన ఠాకూర్‌.. సుంద‌ర్‌తో క‌లిసి ఆస్ట్రేలియా ఆధిక్యాన్ని భారీగా త‌గ్గించేసిన విష‌యం తెలిసిందే.



Outstanding application and belief by @Sundarwashi5 and @imShard. This is what test cricket is all about. Washy top composure on debut and tula parat maanla re Thakur! ????????