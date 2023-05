May 21, 2023 / 05:33 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ చివరి లీగ్ మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లు దంచికొట్టారు. దాంతో ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఉన్న‌ ముంబై ఇండియ‌న్స్‌పై మ‌ర‌క్రం సేన 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి రెండొంద‌లు స్కోర్ చేసింది. ఓపెన‌ర్లు మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్(83 : 46 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) వివ్రాంత్ శ‌ర్మ‌(69 : 47 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డారు. క్రిస్ జోర్డాన్ వేసిన 20వ‌ ఓవ‌ర్లో మ‌ర‌క్రం(13 నాటౌట్) తొలి బంతికి రెండు ర‌న్స్ తీశాడు. మూడో బంతికి స‌న్వీర్ సింగ్(4 నాటౌట్) బౌండ‌రీ బాదాడు. ఆఖ‌రి బంతికి మ‌ర‌క్రం సిక్స్ కొట్టాడు. దాంతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ భారీ స్కోర్ చేసింది.

