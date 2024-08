August 13, 2024 / 07:28 PM IST

Arshad Nadeem : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో స్వ‌ర్ణం కొల్ల‌గొట్టిన జావెలిన్ త్రోయ‌ర్ అర్ష‌ద్ న‌దీమ్ (Arshad Nadeem) స్వ‌దేశంలో స్వాగ‌త‌, స‌త్కారాలతో బిజీ అయ్యాడు. ప‌ల‌వురు క్రికెటర్లు, వ్యాపార‌వేత్త‌లు న‌దీమ్‌కు ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే ఓ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ల‌ష్క‌రే తోయిబా (Lashkar e Taiba) ఉగ్ర‌వాది హారిస్ ధార్ (Hariis Dhar) ఒలింపిక్ విజేత నదీమ్ ప‌క్క‌నే కూర్చొని ఉన్నాడు.

‘ఇదేంటీ.. వీరిద్ద‌రు ఎప్పుడు కలిశారు? అని అంతా ఆశ్చ‌ర్యం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. అయితే.. ఆ వీడియో పారిస్ ఒలింపిక్స్ త‌ర్వాత తీసిందా? అంత‌కంటే ముందే తీసిందా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. పాక్ ప్ర‌భుత్వం, పాక్ మీడియాగా ఈ వీడియోపై ఎలాంటి ప్ర‌క‌ట‌న చేయ‌క‌పోవ‌డం విడ్డూరం.

🚨🚨🚨Big Expose:

The sinister connection between Pak sportsman Arshad Nadeem & UN designated terrorist organisations fin sec Harris Dhar (Lashkar-e-Taiba)

📍It’s evident from their conversation that this video is very recent after Arshad Nadeem’s return from the Paris Olympics… pic.twitter.com/ko8OlJ81ct

— OsintTV 📺 (@OsintTV) August 12, 2024