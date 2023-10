October 4, 2023 / 02:55 PM IST

అహ్మాదాబాద్‌: ఐసీసీ వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌(ODI World Cup)కు కౌంట్‌డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. రేప‌టి నుంచే వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ మ్యాచ్‌లు ప్రారంభంకానున్నాయి. తొలి మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ ఇంగ్లండ్‌తో న్యూజిలాండ్ ఢీకొట్ట‌నున్న‌ది. అహ్మాదాబాద్ వేదిక‌గా ఆ మ్యాచ్ జర‌గ‌నున్న‌ది. ఇంగ్లండ్ త‌న టైటిల్‌ను నిల‌బెట్టుకునేందుకు పోరాటం చేయ‌నున్న‌ది. గాయాల‌తో స‌త‌మ‌తం అవుతున్న న్యూజిలాండ్ కూడా ఈ మ్యాచ్‌లో గెల‌వాల‌న్న పట్టుద‌ల‌తో ఉంది. 2019లో జ‌రిగిన వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో ఈ రెండు జ‌ట్లే త‌ల‌ప‌డిన విష‌యం తెలిసిందే.

The reigning champions have been building their form heading into #CWC23 💪

Will England claim back-to-back titles?https://t.co/BMhJnwy0iY

— ICC (@ICC) October 4, 2023