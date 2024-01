January 22, 2024 / 10:45 AM IST

Nuwan Tushara : అంత‌ర్జాతీయ‌ క్రికెట్‌లో యార్క‌ర్ల కింగ్ అన‌గానే ఫ్యాన్స్‌కు మొద‌ట గుర్తొచ్చే పేరు ల‌సిత్ మలింగ(Lasith Malinga). ఈ శ్రీ‌లంక మాజీ పేస‌ర్ ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(IPL)లో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌ (Mumbai Indians) తురుపుముక్క‌గా వెలుగొందాడు. ప్ర‌స్తుతం మ‌లింగ‌ ముంబై బౌలింగ్ కోచ్‌గా సేవ‌లందిస్తుండ‌గా.. ద‌క్షిణాఫ్రికా 20 రెండో సీజ‌న్‌లో ముంబై జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున‌ జూనియ‌ర్ మ‌లింగ అద‌ర‌గొడుతున్నాడు.

శ్రీ‌లంక‌కు చెందిన నువాన్ తుషార(Nuwan Tushara) అచ్చం మ‌లింగ‌ను త‌లపిస్తున్నాడు. ఎంఐ కేప్ టౌన్(MI Cape Town) తర‌ఫున ఆడుతున్న ఈ పేస‌ర్ కొద్దిలో హ్యాట్రిక్ మిస్ అయ్యాడు. ఆ వీడియో నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది. బొలాండ్ పార్క్‌లో పార్ల్ రాయ‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో తుషార బుల్లెట్ లాంటి బంతుల‌తో బెంబేలెత్తించాడు. డేంజ‌ర‌స్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్‌(Jos Buttler)ను ఫుల్ లెంగ్త్‌ యార్క‌ర్‌తో బౌల్డ్ చేసిన తుషార‌.. ఆ త‌ర్వాతి బంతికే స్లో డెలివ‌రీతో ఫాబియ‌న్ అలెన్‌(Fabian Allen)ను వెన‌క్కి పంపి హ్యాట్రిక్‌పై నిలిచాడు.

