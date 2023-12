December 9, 2023 / 03:01 PM IST

BAN vs NZ : బంగ్లాదేశ్ గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న టెస్టు సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్(Newzealand) బోణీ కొట్టింది. కీల‌క‌మైన‌ రెండో టెస్టులో థ్రిల్లింగ్ విక్ట‌రీతో సిరీస్ సమం చేసింది. మ్యాచ్‌లో టిమ్ సౌథీ(Tim Southee) సేన 4 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండర్ గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్‌(40 నాటౌట్) మ‌రోసారి కీల‌క ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించాడు. అత‌డికి మిచెల్ శాంట్న‌ర్(35 నాటౌట్) ధ‌నాధ‌న్ ఆట‌తో అండ‌గా నిలిచాడు.

స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో కేన్ విలియ‌మ్స‌న్‌(11), డారిల్ మిచెల్(19), టామ్ బండిల్‌(2) చేతులెత్తేశారు. దాంతో, కివీస్ ఓట‌మి ఖాయ‌మ‌నుకున్నారంతా. కానీ, ఫిలిఫ్స్, శాంట్న‌ర్ అద్భుతం చేశారు. వీళ్లిద్ద‌రూ ఏడో వికెట్‌కు 70 ర‌న్స్ జోడించి బంగ్లాదేశ్ ఆశ‌ల‌పై నీళ్లు చ‌ల్లారు. దాంతో, సౌతీ బృందం రెండు టెస్టుల సిరీస్‌ను 1-1తో స‌మం చేసింది.

A solid seventh-wicket stand between Glenn Phillips and Mitchell Santner helped New Zealand ace a tough chase in Mirpur 🔥

With this, the #BANvNZ Test series ended with honours even.#WTC25 📝: https://t.co/8MYlT6C8vL pic.twitter.com/iMnzK7KKYH

— ICC (@ICC) December 9, 2023