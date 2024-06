June 17, 2024 / 07:42 PM IST

NZ vs PNG : పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో వ‌రుణుడు(Rain) మరోసారి టాస్‌కు ఆటంకం క‌లిగించాడు. దాంతో, న్యూజిలాండ్ (Newzealand), ప‌పువా న్యూ గినియా(Papua New Guinea)ల మ‌ధ్య‌ ట్రినిడాడ్ వేదిక‌గా జ‌ర‌గాల్సిన మ్యాచ్ ఆల‌స్యంగా ప్రారంభం కానుంది. షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం రాత్రి 7:30 గంట‌ల‌కు టాస్ వేయాలి. కానీ, వాన మొద‌ల‌వ్వ‌డంతో అంపైర్లు టాస్‌ను వాయిదా వేశారు.

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో సూప‌ర్ 8 చాన్స్ పోగొట్టుకున్న కివీస్ సోమ‌వారం ప‌పువా న్యూ గినియాతో త‌ల‌ప‌డుతోంది. చివ‌రి మ్యాచ్ కావ‌డంతో విజ‌యంతో టోర్నీని ముగించాల‌ని ఇరుజ‌ట్లు భావిస్తున్నాయి. ఉగాండా(Uganda)పై సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టిన న్యూజిలాండ్ ప‌సికూన గినియాపై భారీ తేడాతో గెలుస్తుందా? లేదా? అనేది మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తేలిపోనుంది.

The toss between New Zealand and Papua New Guinea has been delayed due to rain ☔#T20WorldCup | #NZvPNG | 📝: https://t.co/haAstLpaox pic.twitter.com/tpL2B2W3Vk

— ICC (@ICC) June 17, 2024