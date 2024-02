February 5, 2024 / 11:28 AM IST

FIFA World Cup 2026 : అమెరికాలోని పుట్‌బాల్ అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్. ఈ ఏడాది టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న న్యూయార్క్ న‌గ‌రం(NewYork City)లో మ‌రొక మెగా టోర్నీ ఫైన‌ల్ జ‌రుగ‌నుంది. ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ 2026 (FIFA World Cup) ఫైన‌ల్‌కు ఈ సిటీ ఆతిథ్య‌మివ్వ‌నుంది. ఈ మోగా టోర్నీ టైటిల్ పోరు వేదిక కోసం డ‌ల్లాస్(Dallas), న్యూయార్క్ న‌గ‌రాలు పోటీప‌డ్డాయి. చివ‌ర‌కు న్య‌యార్క్ ప్ర‌పంచ క‌ప్ ఫైన‌ల్ ఆతిథ్య హ‌క్కులు ద‌క్కించుకుందని ఆదివారం అంత‌ర్జాతీయ ఫుట్‌బ‌ల్ స‌మాఖ్య వెల్ల‌డించింది.

జూలై 19వ తేదీన న్యూ జెర్సీలోని హ‌డ్స‌న్ న‌ది స‌మీపంలోని మెల్ట్ లైఫ్ స్టేడియం(Melt Life Stadium)లో ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ జ‌రుగ‌నుంది. ఈ స్టేడియం సామ‌ర్థ్యం 82,500. ఇదివ‌ర‌కు ఇక్క‌డ చాలా అంత‌ర్జాతీయ టోర్నీలు జ‌రిగాయి. 2016 కోపా అమెరికా(Copa America) క‌ప్ ఫైన‌ల్‌కు ఆట్లాంటా, డ‌ల్లాస్ న‌గ‌రాలు సెమీఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లకు వేదిక కానున్నాయి. మూడో స్థానం కోసం జ‌రిగే మ్యాచ్‌ మియామిలో నిర్వ‌హించ‌నున్నారు.

🇺🇸 The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024