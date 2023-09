September 7, 2023 / 04:54 PM IST

ODI World Cup 2023: నెద‌ర్లాండ్స్(Netherlands) క్రికెట్ బోర్డు ఈరోజు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI World Cup 2023) స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. స్కాట్ ఎడ్వ‌ర్డ్స్(Scott Edwards) కెప్టెన్‌గా 15మంది ఆట‌గాళ్లతో కూడిన‌ జాబితాను విడుద‌ల చేసింది. మ‌న తెలుగు బిడ్డ‌ తేజ నిడ‌మనూరు(Teja Nidamanuru) తుది బృందంలో చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. ఆల్‌రౌండ‌ర్ అయిన తేజ ఈ మ‌ధ్యే ముగిసిన‌ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫ‌య‌ర్స్‌లో అద‌ర‌గొట్టాడు. అంతేకాదు అనుభ‌వ‌జ్ఞులైన రొఎల్ఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే(Roelof van der Merwe), కొలిన్ అక్రెమ‌న్‌(Colin Ackermann)లు మ‌ళ్లీ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చారు.

అయితే.. జింబాబ్వే వేదిక‌గా జ‌రిగిన వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫయ‌ర్స్(ODI World Cup Qualifiers) పోటీల్లో వీళ్లిద్ద‌రూ ఆడ‌లేదు. కానీ, నిరుడు ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో అక్రెమ‌న్ దంచి కొట్టాడు. ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్ అయిన మెర్వె చురుకైన ఫీల్డ‌ర్ కూడా. దాంతో, వ‌న్డే ఫార్మాట్‌లో వీళ్లు చెల‌రేగుతార‌నే న‌మ్మ‌కంతో సెలెక్ట‌ర్లు ఈ ఇద్ద‌రినీ జ‌ట్టులోకి తీసుకున్నారు.

The 15 men who will represent The Netherlands in the #CWC23 starting next month.

Wicketkeeper Batter Noah Croes and Fast Bowler Kyle Klein will be the two travelling reserves in the squad.

🇮🇳, here we come! 💪 pic.twitter.com/bTXvVzdZPM

— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) September 7, 2023