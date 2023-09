September 7, 2023 / 03:36 PM IST

ODI World Cup 2023 : ఐసీసీ ఈవెంట్ల‌లో తిరుగ‌లేని ఆస్ట్రేలియా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI World Cup 2023) స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. 15మంది ఆట‌గాళ్లతో కూడిన‌ జాబితాను ఆసీస్ క్రికెట్ బోర్డు(Australia Cricket) తాజాగా విడుద‌ల చేసింది. ఎప్ప‌టిలానే ఈసారి కూడా సెలెక్ట‌ర్లు ఆల్‌రౌండ‌ర్ల‌కు పెద్ద పీట వేశారు. అందులో భాగంగానే 31 ఏళ్ల స్పీడ్‌స్ట‌ర్ సియాన్ అబాట్(Sean Abbott)కు చాన్స్ ఇచ్చారు. దాంతో, అత‌డి తొమ్మిదేళ్ల నిరీక్ష‌ణ ఫ‌లించింది. అవును. ఈ కుడి చేతివాటం పేస‌ర్ తొలిసారి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో ఆడ‌బోతున్నాడు.

ఐదుసార్లు చాంపియ‌న్ అయిన కంగారు జ‌ట్టు ఈసారి ట్రోఫీపై క‌న్నేసింది. అందుక‌ని మిచెల్ మార్ష్‌, కామెరూన్ గ్రీన్‌, మార్క్ స్టోయినిస్ వంటి విధ్వంస‌క ఆల్‌రౌండ‌ర్లను తీసుకుంది.కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్, సియాన్ అబాట్‌లు లోయ‌ర్ ఆర్డ‌ర్‌లో ధ‌నాధ‌న్ బ్యాటింగ్ చేయ‌గ‌ల స‌మ‌ర్థులు. ఇక అష్టోన్ అగ‌ర్, గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్, ఆడం జంపాతో ఆసీస్ స్పిన్ విభాగం ప‌టిష్టంగా క‌నిపిస్తోంది.

స్పీడ్‌స్ట‌ర్ సియాన్ అబాట్

Presenting your 15-player men’s provisional squad for the 2023 World Cup!

The final 15-player squad will be confirmed later this month 🇦🇺 #CWC23 pic.twitter.com/wO0gBbadKi

— Cricket Australia (@CricketAus) September 6, 2023