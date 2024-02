February 19, 2024 / 10:01 PM IST

BCCI | నేపాల్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ (క్యాన్‌) కు ఇచ్చిన మాటను బీసీసీఐ నిలబెట్టుకుంది. ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ సమీపిస్తున్న వేళ తమను ఆదుకోవాలని, తమ క్రికెటర్లకు భారత్‌లో శిక్షణ ఇప్పించాలని కోరిన క్యాన్‌ అభ్యర్థనకు బీసీసీఐ సానుకూలంగా స్పందించింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పాటు వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా తమ క్రికెటర్లకు భారత్‌లో ట్రైనింగ్‌తో పాటు ఇక్కడ మ్యాచ్‌లు ఆడించాలని గత నెలలో క్యాన్‌.. బీసీసీఐని కోరింది. ఈ ఏడాది అమెరికా – వెస్టిండీస్‌ వేదికలుగా జరుగనున్న టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లో పాల్గొననున్న నేపాల్‌కు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని కోరిన క్యాన్‌కు బీసీసీఐ ఆపన్నహస్తం అందించింది. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో భాగంగా గతేడాది సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీ రన్నరప్‌ అయిన బరోడాతో పాటు పటిష్టమైన గుజరాత్‌ జట్టుతో నేపాల్‌ ముక్కోణపు సిరీస్‌ ఆడనుంది.

ఈ మేరకు క్యాన్‌ తాజాగా షెడ్యూల్‌ను కూడా ప్రకటించింది. ఫ్రెండ్‌షిప్‌ కప్‌గా నామకరణం చేసిన ఈ ట్రై సిరీస్‌లో నేపాల్‌.. గుజరాత్‌, బరోడాతో నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. మార్చి 31న మొదలయ్యే ఈ సిరీస్‌ ఏప్రిల్‌ 7న ముగుస్తుంది. టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఈ సిరీస్‌ జరుగనుంది. గ్రూప్‌ స్టేజ్‌లో నేపాల్‌.. బరోడా, గుజరాత్‌లతో రెండేసి మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. గుజరాత్‌లోని వాపిలో ఈ మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. బరోడా జట్టుకు హార్ధిక్‌ పాండ్యా సోదరుడు కృనాల్‌ పాండ్యా సారథిగా వ్యవహరిస్తుండగా గుజరాత్‌ జట్టులో పియుశ్‌ చావ్లా, యువ స్పిన్నర్‌ రవి బిష్ణోయ్‌ వంటి టాలెంటెడ్‌ క్రికెటర్లున్నారు.

Mark your calendars! 🗓️ Friendship Cup T20 Tri-Series kicks off on March 31st, as Nepal, Gujarat @GCAMotera, and Baroda @cricbaroda clash in Vapi. 🔥#OneBallBattles | #NepalCricket #HappyDressingRoom | #WorldCupYear2024 pic.twitter.com/awtcy6YBap

— CAN (@CricketNep) February 19, 2024