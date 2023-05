May 6, 2023 / 05:19 PM IST

IPL 2023 : సొంత గ్రౌండ్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ బౌల‌ర్లు హ‌డ‌లెత్తించారు. దాంతో ముంబై ఇండియ‌న్స్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 139 ప‌రుగులు చేసింది. నేహ‌ల్ వ‌ధేరా(64) అర్ధ శ‌త‌కంతో రాణించాడు. ట్సిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్(20)తో క‌లిసి ధాటిగా ఆడి ముంబై స్కోర్ వంద దాటించాడు. అయితే.. దూకుడుగా ఆడుతున్న వ‌ధేరాను మ‌థీశ ప‌థిర‌న బౌల్డ్ చేశాడు. దాంతో, ఐదో వికెట్‌కు 54 ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యానికి బ్రేక్ ప‌డింది. ఆ త‌ర్వాత వచ్చిన విధ్వంస‌క ఆట‌గాడు టిమ్ డేవిడ్(2)ను దేశ్‌పాండే పెవిలియ‌న్ పంపాడు. దాంతో, ముంబై భారీ స్కోర్ చేయ‌లేక‌పోయింది.

