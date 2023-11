CWC 2023: ఇక చిన్న జట్టంటే ఒప్పుకునేది లేదు! వరల్డ్ కప్ లో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన అఫ్గాన్

November 3, 2023 / 10:04 PM IST

CWC 2023: ఐసీసీ టోర్నీల్లో అఫ్గాన్‌తో మ్యాచ్‌ అంటే.. రన్‌ రేట్‌ మెరుగు పర్చుకోవడనాకి.. అప్పనంగా పాయింట్లు సాధించడానికి అన్నట్లు ఉండేది ఒకప్పుడు పరిస్థితి. కానీ ఈసారి మాత్రం తాము వచ్చింది విజయాలు సాధించడానికే అన్నట్లు చెలరేగిపోతున్న అఫ్గానిస్థాన్‌.. వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్నది. ఇప్పటికే ఇంగ్లండ్‌, పాకిస్థాన్‌, శ్రీలంక వంటి ప్రపంచ మాజీ చాంపియన్లను మట్టికరిపించిన కాబూలీలు.. తాజాగా నెదర్లాండ్స్‌ను చిత్తు చేశారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు ఆడిన ఏడు మ్యాచ్‌ల్లో నాలుగు విజయాలతో 8 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకున్న అఫ్గాన్‌ పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానానికి ఎగబాకింది.

పాకిస్థాన్‌ను వెనక్కి నెట్టి..

తాజా ప్రపంచకప్‌లో ఆడిన ఏడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ నెగ్గిన భారత్‌ సెమీస్‌ బెర్త్‌ ఖరారు చేసుకోగా.. ఆ తర్వాత దక్షిణాఫ్రికా (7 మ్యాచ్‌ల్లో 12 పాయింట్లు), ఆస్ట్రేలియా (6 మ్యాచ్‌ల్లో 8 పాయింట్లు), న్యూజిలాండ్‌ (7 మ్యాచ్‌ల్లో 8 పాయింట్లు) వరుసగా టాప్‌-4లో ఉన్నాయి. అఫ్గానిస్థాన్‌ కూడా ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడి 8 పాయింట్లతోనే ఉన్నా.. న్యూజిలాండ్‌తో పోల్చుకుంటే రన్‌రేట్‌ తక్కువగా ఉండటంతో.. ఆ జట్టు ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. అఫ్గాన్‌ తర్వాత పాకిస్థాన్‌ (7 మ్యాచ్‌ల్లో 6 పాయింట్లు), శ్రీలంక (7 మ్యాచ్‌ల్లో 4 పాయింట్లు), నెదర్లాండ్స్‌ (7 మ్యాచ్‌ల్లో 4 పాయింట్లు), బంగ్లాదేశ్‌ (7 మ్యాచ్‌ల్లో 2 పాయింట్లు), ఇంగ్లండ్‌ (6 మ్యాచ్‌ల్లో 2 పాయింట్లు) ఉన్నాయి.

𝐀𝐅𝐆𝐇𝐀𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐖𝐈𝐍! 🙌#AfghanAtalan, led by half-centuries from the skipper @Hashmat_50 (56*) and @RahmatShah_08 (52), successfully chased down the target by 7 wickets to register 4th victory at the ICC #CWC23. 👍

Well done Atalano! 👏#AFGvNED | #WarzaMaidanGata pic.twitter.com/zNLiW1Fakx

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 3, 2023