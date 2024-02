February 27, 2024 / 02:34 PM IST

Namibia Cricketer : ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్ల విధ్వంసాల‌కు కేరాఫ్ అయిన‌ పొట్టి క్రికెట్‌లో మ‌రో సంచ‌ల‌నం నమోదైంది. న‌మీబియా చిచ్చ‌ర‌పిడుగు జాన్ నికొల్ లొఫ్టీ ఈట‌న్ (Jan Nicol Loftie Eaton) ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ బాదాడు. 33 బంతుల్లోనే సెంచ‌రీ కొట్టిన అత‌డు పొట్టి ఫార్మాట్‌లో వేగ‌వంత‌మైన శ‌త‌కం సాధించాడు. నేపాల్‌తో జ‌రుగుతున్న మొద‌టి టీ20లో జాన్ నికొల్ వీర బాదుడు బాదాడు. 36 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 8 సిక్స‌ర్ల‌తో 101 ర‌న్స్ చేశాడు. త‌ద్వారా రెండు నెల‌ల క్రితం నేపాల్ క్రికెట‌ర్ కుశాల్ మ‌ల్లా(Kushal Malla) నెల‌కొల్పిన‌ రికార్డును బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు.

ఆసియా గేమ్స్‌లో భాగంగా మంగోలియాపై కుశాల్ 34 బంతుల్లో శ‌త‌కంతో ఔరా అనిపించాడు. ఇప్పుడు జాన్ నికొల్ తానేమీ త‌క్కువ కాదంటూ వీర‌బాడుతో ఆ రికార్డును ఊదిపారేశాడు. నికొల్‌ ఉతికారేయ‌డంతో న‌మీబియా జ‌ట్టు 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 204 ర‌న్స్ కొట్టింది.

A brilliant century by Jan Nicol Loftie-Eaton pushes Namibia’s total to 206-4 in 20 overs!🏏#NepT20I | #OneBallBattles | #NepalCricket #HappyDressingRoom | #WorldCupYear2024v pic.twitter.com/TsdvdusGJ7

— CAN (@CricketNep) February 27, 2024