Timed Out | బంగ్లా – లంకల ‘టైమ్డ్‌ ఔట్‌’ రివేంజ్‌ ఇప్పట్లో ముగిసేలా లేదుగా..! మళ్లీ గెలికిన ముష్ఫీకర్‌

BAN vs SL Timed Out Revenge | అప్పుడెప్పుడో వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ (2023)లో బంగ్లాదేశ్‌ – శ్రీలంకల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో లంక మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ ఏంజెలో మాథ్యూస్‌ ‘టైమ్డ్‌ ఔట్‌’గా ఔట్‌ అయిన వివాదాన్ని ఈ ఇరుదేశాలు ఇప్పట్లో మరిచేలా లేవు. మ్యాచ్‌ ఆడేప్పుడు ఇరు జట్ల మధ్య భావావేశాలు పీక్స్‌లో ఉంటుండగా గెలిచిన జట్టు ట్రోఫీ అందుకునే సందర్భంలో కూడా ఒక జట్టుపై మరో జట్టు ‘టైమ్డ్‌ ఔట్‌’ రివేంజ్‌ తీర్చుకుంటున్నాయి. ఇటీవలే టీ20లలో బంగ్లాను ఓడించిన లంకేయులు.. ట్రోఫీ నెగ్గాక తమ చేతికున్న వాచీలు చూపిస్తూ ఆ జట్టును ట్రోల్‌ చేయగా తాజాగా బంగ్లా పులులు.. మాథ్యూస్‌తో పాటు లంకనూ ఆటాడుకున్నాయి.

శ్రీలంకతో ముగిసిన మూడో వన్డేలో గెలిచి (2-1 తేడాతో బంగ్లాదే వన్డే సిరీస్‌) ట్రోఫీ అందుకున్నాక బంగ్లా వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ ముష్ఫీకర్‌ రహీమ్‌.. తన హెల్మెట్‌ను పట్టుకుని వచ్చి దానిని తలకు పెట్టుకోలేక కంగారు పడుతుంటాడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది..? అన్నట్టుగా ఆదరాబాదరగా అక్కడ్నుంచి వెనుదిరుగుతాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లో మాథ్యూస్‌ కూడా తన హెల్మెట్‌ మరిచిపోయి వచ్చాక షకిబ్‌ అల్‌ హసన్‌ ఔట్‌ అప్పీల్‌ చేయడంతో ఇలాగే బిత్తరచూపులు చూశాడు. ముష్ఫీకర్‌ ఇప్పుడు అదే రిపీట్‌ చేసి మాథ్యూస్‌తో పాటు లంకనూ ట్రోల్‌ చేశాడు.

