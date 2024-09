September 8, 2024 / 05:14 PM IST

Duleep Trophy 2024 : క్రికెట్‌లో ఎప్పుడు ఏం జ‌రుగుతుందో చెప్ప‌లేం. ఓట‌మి అంచున నిలిచిన జ‌ట్టు అనూహ్యంగా గెలుపొంద‌డం.. విజ‌యం త‌థ్య‌మ‌నుకున్న జట్టు దారుణ‌ ప‌రాభ‌వం ఎదుర‌వ్వడం చాలా సంద‌ర్భాల్లో చూశాం. ఇప్పుడు భార‌త దేశ‌వాళీ క్రికెట్‌లోనూ అద్భుతం జ‌రిగింది. ‘ఇండియా బీ'(India B) జ‌ట్టు సంచ‌ల‌న విజయం సాధించింది. దులీప్ ట్రోఫీ(Duleep Trophy 2024)లో ‘ఇండియా ఏ’ను చిత్తుగా ఓడించింది. తొలుత ముషీర్ ఖాన్(181) సెంచ‌రీతో కోలుకున్న ఇండియా బీ.. ఆ తర్వాత బౌల‌ర్ల జోరుతో శుభ్‌మ‌న్ గిల్ బృందానికి చెక్ పెట్టింది.

భారీ ఛేద‌న‌లో ఇండియా ఏ స్టార్ కేఎల్ రాహుల్(57) హాఫ్ సెంచ‌రీతో పోరాడినా ఫ‌లితం లేక‌పోయింది. పేస‌ర్లు య‌శ్ ద‌యాల్(3/50), ముకేశ్ కుమార్(2/50)లు విజృంభించ‌గా.. ఇండియా ఏ జ‌ట్టు 76 ప‌రుగుల తేడాతో జ‌యభేరి మోగించింది. సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో మ్యాచ్‌ను మ‌ల‌పుతిప్పిన ముషీర్‌ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు అందుకున్నాడు.

Another intriguing day ends!

India A are off to a steady start at 134/2 in response to India B’s 321.

KL Rahul (23*) and Riyan Parag (27*) are at the crease with India A trailing by 187 runs.#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/eQyu38Erb1 pic.twitter.com/8GDqDxZ1r4

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 6, 2024