Rohit Sharma: టీమిండియా సారథి రోహిత్‌ శర్మతో అతడి ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీ ముంబై ఇండియన్స్‌ విభేదాలున్నాయా..? ముంబై యాజమన్యంతో రోహిత్‌కు పొసగడం లేదా..? ఇటీవలే రోహిత్‌ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి హార్ధిక్‌ పాండ్యాకు ఆ బాధ్యతలు అప్పజెప్పడం పట్ల హిట్‌మ్యాన్‌ అసంతృప్తిగా ఉన్నాడని, అతడు ఫ్రాంచైజీ మారతాడనీ వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఇటీవలే ముగిసిన ఐపీఎల్‌ రిటెన్షన్‌, వేలం తర్వాత అలాంటిదేమీ లేదని ముంబై టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసినా తాజాగా హిట్‌మ్యాన్‌తో ముంబై విభేదాలు మరోసారి బయటపడ్డాయంటున్నారు అతడి అభిమానులు. ముంబై తన ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) ఖాతాలో చేసిన పోస్టే ఇందుకు కారణం. ఈ పోస్టు తర్వాత హిట్‌మ్యాన్‌ ఫ్యాన్స్‌.. ముంబై మేనేజ్‌మెంట్‌ రోహిత్‌ను కావాలనే పక్కనబెడుతుందని ఆరోపిస్తున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే..

స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో జరుగబోయే టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి రెండు టెస్టులకు భారత జట్టును బీసీసీఐ ఇటీవలే ప్రకటించింది. అయితే ముంబై ఇదే విషయాన్ని ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేస్తూ.. తొలి, రెండో టెస్టుకు భారత జట్టు ఇదే అని, ఫోటోలలో కెఎల్‌ రాహుల్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, జస్‌ప్రిత్‌ బుమ్రాల ఫోటోలను ఉంచింది. కెప్టెన్‌గా హిట్‌మ్యానే ఉన్నా ముంబై మాత్రం అతడిని పక్కనబెట్టింది. ఇదే రోహిత్‌ ఫ్యాన్స్‌కు ఆగ్రహం తెప్పించింది.

Your thoughts on the squad, paltan? 🤔 #OneFamily #INDvENG pic.twitter.com/lGreG3DeMU

ఇతర ఫ్రాంచైజీలన్నీ తమ ట్విటర్‌ పోస్టులలో రోహిత్‌ ఫోటోను హైలైట్‌ చేస్తే #OneFamily అని చెప్పుకునే ముంబై ఇండియన్స్‌ మాత్రం ఇన్నాళ్లు తమ జట్టుకు సారథిగా పనిచేసిన వ్యక్తిని పక్కనబెట్టిందని మండిపడుతున్నారు. రోహిత్‌ శర్మ ఎక్కడ..? అని ముంబై పోస్ట్‌ కింద ఫ్యాన్స్‌ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

I understand other franchises not using rohit the Captain’s face in their team announcement post, but didn’t expect this from #OneFamily 😂😂

Interesting times ahead

— Sæn (@TheHelmetPunch) January 13, 2024