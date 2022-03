March 27, 2022 / 05:29 PM IST

DC vs MI | ఢిల్లీ, ముంబై మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న ఐపీఎల్ 15 సీజ‌న్ రెండో మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇన్నింగ్స్ ముగిశాయి. 20 ఓవ‌ర్ల‌లో ముంబై 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 177 ప‌రుగులు చేసి ఢిల్లీకి 178 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిర్ధేశించింది. ఓపెనర్ ఇషాన్ కిష‌న్ 48 బంతుల్లో 81 ప‌రుగులు చేసి జ‌ట్టును ఆదుకున్నాడు. ఇక‌.. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌.. 32 బంతుల్లో 41 ప‌రుగులు చేశాడు. తిల‌క్ వ‌ర్మ 15 బంతుల్లో 22 ప‌రుగులు, టిమ్ డేవిడ్ 8 బంతుల్లో 12 ప‌రుగులు చేశాడు. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల‌లో కుల్‌దీప్ యాద‌వ్ 3 వికెట్లు తీయ‌గా.. ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్ 2 వికెట్లు తీశాడు.

