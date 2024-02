February 6, 2024 / 03:09 PM IST

Mumbai Indians : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ వేలానికి ముందు ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) కెప్టెన్సీ మార్పు పెద్ద దుమారం రేపిన విష‌యం తెలిసిందే. ఐదు ట్రోఫీలు క‌ట్ట‌బెట్టిన రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma)ను కాద‌ని హార్దిక్ పాండ్యా (Hardhik Pandya)కు ప‌గ్గాలు అప్ప‌గించడాన్ని ముంబై ఫ్యాన్స్ జీర్ణించుకోలేక‌పోయారు. సోష‌ల్ మీడియాలో వేలాది మంది ఫాలోవ‌ర్స్ ఆ ఫ్రాంజైజీకి గుడ్ బై చెప్పారు. రోహిత్‌ను సార‌థ‌గా త‌ప్పించ‌డంపై ముంబై హెడ్‌కోచ్ మార్క్ బౌచ‌ర్(Mark Bourcher) ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు వెల్ల‌డించాడు.

‘రోహిత్ రెండు సీజన్లు బ్యాటుతో పెద్ద‌గా రాణించ‌లేదు. కానీ కెప్టెన్‌గా మాత్రం ఆక‌ట్టుకున్నాడు. అత‌డిలోని మున‌ప‌టి ఆట‌గాడిని మేము చూడాల‌నుకుంటున్నాం. కెప్టెన్సీ భారం లేకుండా రోహిత్ స్వేచ్ఛ‌గా ఆడాలని మేనేజ్‌మెంట్ భావిస్తోంద‌’ని బౌచ‌ర్ తెలిపాడు.

Mumbai Indians head coach Mark Boucher explains the captaincy switch from Rohit Sharma to the returning Hardik Pandya 👇 pic.twitter.com/zxvb8Jelos

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 6, 2024