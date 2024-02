Delhi Police | లష్కర్‌-ఎ-తైబా ఉగ్రవాది రియాజ్ అహ్మద్‌ అరెస్ట్‌.. Video

February 6, 2024 / 01:38 PM IST

Delhi Police: లష్కర్‌-ఎ-తైబా ఉగ్రవాద సంస్థ కోసం యాక్టివ్‌గా పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాది రియాజ్ అహ్మద్‌ను ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. జమ్ముకశ్మీర్‌లోని కుప్వారా జిల్లాలో రియాజ్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పాకిస్థాన్ సరిహద్దులో నియంత్రణ రేఖ గుండా వచ్చే ఆయుధాలను, మందుగుండు సామాగ్రిని భారత్‌లోకి చేర్చడంతో రియాజ్‌ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు పోలీసులు చెప్పారు.

అరెస్టయిన ఉగ్రవాది రియాజ్‌ నుంచి పోలీసులు ఒక మొబైల్‌ ఫోన్‌ను, సిమ్‌ కార్డును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సంబంధిత సెక్షన్‌ల కింద అతనిపై కేసులు నమోదు చేశారు. నిందితుడిపై తదుపరి చర్యల కోసం జమ్ముకశ్మీర్‌లోని సంబంధిత పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు.

#WATCH | Delhi Police arrests one of the active members of Lashkar-e-Taiba module operating in Kupwara, J&K has been arrested. He played an instrumental role in receiving arms and ammunition from across the LOC. The accused person has been identified as Riyaz Ahmed. One mobile… pic.twitter.com/SM4tUOh3wq

— ANI (@ANI) February 6, 2024