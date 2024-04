IPL 2024 MI vs DC | ఢిల్లీని ముంచేసి.. సొంత ఇలాకాలో మురిసిన ముంబై

April 7, 2024 / 07:25 PM IST

IPL 2024 MI vs DC : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో హ్యాట్రిక్ ఓట‌ముల‌తో నిరాశ‌ప‌రిచిన‌ ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) ఎట్ట‌కేల‌కు బోణీ కొట్టింది. సొంత స్టేడియమైన వాంఖ‌డేలో గ‌ర్జించిన హార్దిక్ పాండ్యా సేన ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌(Delhi Capitals)ను వ‌ణికించింది. స‌మిష్టి ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో పంత్ సేన‌పై 29 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.

తొలుత‌ ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్లు రోహిత్ శ‌ర్మ‌(49), టిమ్ డేవిడ్(45)లు చెల‌రేగి కొండంత స్కోర్ అందించ‌గా.. ఆత‌ర్వాత బౌలర్లు ఢిల్లీ బ్యాట‌ర్ల భ‌ర‌తం ప‌ట్టారు. భారీ ఛేద‌న‌లో యువ‌కెర‌టం ట్రిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్(71), విధ్వంస‌క‌ ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా(66)లు హాఫ్ సెంచ‌రీతో పోరాడినా జ‌ట్టును గెలిపించ‌లేక‌పోయారు.

ఇషాన్ కిష‌న్‌(44)

వ‌రుస‌గా రెండో మ్యాచ్‌లో రెండొంద‌ల పైచిలుకు ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌కు దిగిన ఢిల్లీకి ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. ఫామ్‌లో ఉన్న డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(10) ఔట‌య్యాడు. రొమారియో షెప‌ర్డ్ బౌలింగ్‌లో సిక్స‌ర్ బాదిన వార్న‌ర్.. ఆ త‌ర్వాత స్లో డెలివ‌రీకి పాండ్యా చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, 22 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఢిల్లీ తొలి వికెట్ ప‌డింది.

వార్న‌ర్ ఔటైనా షా జోరు త‌గ్గ‌లేదు. 31 బంతుల్లోనే ఫిఫ్టీ బాది ఢిల్లీ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించాడు. యువ బ్యాట‌ర్ అభిషేక్ పొరెల్‌(44) సైతం దూకుడుగాగా ఆడాడు అయితే.. బుమ్రా సూప‌ర్ యార్క‌ర్‌తో షాను బౌల్డ్ చేసి ముంబైకి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. అనంత‌రం స్ట‌బ్స్(71) ఒంట‌రి పోరాటం చేసినా అత‌డికి స‌హ‌కారం అంద‌లేదు. దాంతో, ఢిల్లీ 200 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మై వ‌రుస‌గా రెండో ఓట‌మి మూట‌గట్టుకుంది.

సొంత స్టేడియంలో ముంబై బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్టారు. మిస్ట‌ర్ 360 సూర్య కుమార్ యాద‌వ్ సున్నాకే వెనుదిరిగానా.. టాపార్డ‌ర్, మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ బౌల‌ర్ల‌కు ప‌ట్ట ప‌గ‌లే చుక్కలు చూపించారు. ఓపెన‌ర్లు రోహిత్ శ‌ర్మ‌(49), ఇషాన్ కిష‌న్‌(44) శుభారంభమివ్వ‌గా.. విధ్వంస‌క ప్లేయ‌ర్ టిమ్ డేవిడ్(45), రొమారియో షెప‌ర్డ్‌(39)లు చివ‌ర్లో వీరవిహారం చేశారు.

