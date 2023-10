Catherine Dalton | ముల్తాన్ సుల్తాన్స్ బౌలింగ్ కోచ్ గా మహిళ.. చరిత్ర సృష్టించిన క్యాథరీన్

October 17, 2023 / 08:55 PM IST

పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ (పీఎస్‌ఎల్‌)లోని ఓ ఫ్రాంచైజీ అయిన ముల్తాన్‌ సుల్తాన్స్‌ జట్టు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. పీఎస్‌ఎల్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ముల్తాన్‌ సుల్తాన్స్‌.. మహిళా కోచ్‌ను తమ బౌలింగ్‌ కోచ్‌ గా నియమించుకుంది. ఐర్లాండ్‌కు చెందిన మాజీ క్రికెటర్‌ క్యాథరీన్‌ డల్టాన్‌ను ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా నియమించింది. ఈ మేరకు ట్విటర్‌ ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

ఇంగ్లాండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (ఈసీబీ) లెవల్‌ త్రీ అడ్వాన్స్డ్‌ కోచ్‌గా ఉన్న ఆమె.. యూకేలోని నేషనల్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ అకాడమీతో పాటు అల్టిమేట్‌ ఫేస్‌ ఫౌండేషన్‌ ఇన్‌ ఇండియాలో సేవలందిస్తోంది. వచ్చే పీఎస్‌ఎల్‌ సీజన్‌ నుంచి ఆమె.. ముల్తాన్‌ టీమ్‌కు బౌలింగ్‌ కోచ్‌ గా ఉండనుంది.

డాల్టన్‌ ఇంగ్లాండ్‌ లోని మిడిల్‌ సెక్స్‌, ఎసెక్స్‌ తరఫున ఆడింది. ముల్తాన్‌ సుల్తాన్స్‌కు బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా ఎంపికైన నేపథ్యంలో ఆమె స్పందిస్తూ..‘ముల్తాన్‌ సుల్తాన్స్‌ టీమ్‌కు కోచ్‌గా ఎంపికవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నా..’అని తెలిపింది.

