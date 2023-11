MS Dhoni | పెద్దల పాదాలకు నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకున్న ధోనీ దంపతులు.. వీడియో

November 17, 2023 / 12:01 PM IST

MS Dhoni | భారత మాజీ కెప్టెన్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్టు సారథి మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ (MS Dhoni) ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీతో టైమ్‌ స్పెండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా తాజాగా ఈ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ తన బార్య సాక్షి సింగ్‌ ధోనీ (sakshi singh dhoni)తో కలిసి త‌మ పూర్వీకుల ఇంటికి వెళ్లాడు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని అల్మోరా జిల్లాలోని ల్వాలి (Lwali) గ్రామంలో ఉన్న త‌మ తాత ముత్తాత‌ల ఇంటిని సంద‌ర్శించాడు. అక్కడ బంధువులు, స్థానికులతో సరదాగా ముచ్చటించాడు. ఈ సందర్భంగా ధోనీ దంపతులు పెద్దల పాదాలకు నమస్కరించి ఆశీర్వాదం (Blessings From Elders) తీసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

Most down to earth cricketer @msdhoni for countless reasons.

Here’s the unseen version from the much loved video!! 😇❤️ pic.twitter.com/cMmdT9yVut

— DIPTI MSDIAN (@Diptiranjan_7) November 16, 2023