May 27, 2024 / 09:29 PM IST

Mitchell Starc : ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేస‌ర్ మిచెల్ స్టార్క్(Mitchell Starc) అభిమానుల‌కు షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పాడు. త్వ‌ర‌లోనే వ‌న్డేల‌కు వీడ్కోలు ప‌ల‌కుతాన‌ని వెల్ల‌డించాడు. ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్(IPL 2024) ఫైన‌ల్ అనంత‌రం స్టార్క్ ఈ విష‌యాన్ని స్వ‌యంగా తెలిపాడు. ‘త్వ‌ర‌లోనే ఒక ఫార్మాట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టిస్తా. వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ టోర్నీకి ఇంకా చాలా స‌మ‌యం ఉంది. ఆ టైమ్‌ ఫ్రాంచైజ్ క్రికెట్ ఆడేందుకు ప‌నికొస్తుంది’ అని స్టార్క్ తెలిపాడు.

నిరుడు మినీ వేలంలో రికార్డు ధ‌ర ప‌లికిన ఈ స్పీడ్‌గ‌న్‌ కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) జ‌ట్టు మూడో ట్రోఫీ గెల‌వ‌డంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌తో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో స్టార్క్ 14 ర‌న్స్‌కే రెండు కీల‌క వికెట్లు తీశాడు. త‌న సంచ‌ల‌న స్పెల్‌తో కోల్‌క‌తాకు బ్రేకిచ్చిన అత‌డికి ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు ద‌క్కింది. ఐపీఎల్ ముగియ‌డంతో స్టార్క్ స‌హా ప్లే ఆఫ్స్ ఆడిన‌ ఆసీస్ ఆట‌గాళ్లంతా టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ కోసం జ‌ట్టుతో క‌లువ‌నున్నారు.

Mitchell Starc said, “I’m close to the end of my career. One format may drop off. I enjoyed my time in the IPL and look forward to coming back next year, possibly in Purple and Gold”. pic.twitter.com/KJ2FeEnASe

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 26, 2024