Mitchell Marsh | ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ అవార్డ్స్‌లో మార్ష్ డ‌బుల్ ధ‌మాకా.. టీ20 క్రికెట‌ర్ ఎవ‌రంటే..?

February 1, 2024 / 10:01 AM IST

Mitchell Marsh : ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ అవార్డ్స్ -2024లో ఆల్‌రౌండ‌ర్ మిచెల్ మార్ష్(Mitchell Marsh) డ‌బుల్ ధ‌మాకా కొట్టాడు. నిరుడు సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న మార్ష్ రెండు అవార్డులు గెలుచుకున్నాడు. ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ‘అల‌న్ బోర్డ‌ర్’ (Allan Border) అవార్డుతో పాటు ‘వ‌న్డే క్రికెట‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు ద‌క్కించుకున్నాడు. బుధ‌వారం రాత్రి మెల్‌బోర్న్‌లోని క్రౌన్ కాసినోలో ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ అవార్డుల వేడుక క‌న్నుల పండువ‌గా జ‌రిగింది. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన‌ర్ ఉస్మ‌న్ ఖ‌వాజా, మిచెల్ స్టార్క్‌తో పాటు ప‌లువ‌రు క్రికెట‌ర్లు కుటుంబంతో స‌హా ఈ సెరెమొనీలో పాల్గొన్నారు.

ఇక మ‌హిళ‌ల విభాగంలో అష్ గార్డ్‌న‌ర్(Ashleigh Gardner)కు ‘బిలిండా క్లార్క్’ అవార్డు ద‌క్కించుకుంది. ఎలీసా పెర్రీ, అన్నాబెల్ స‌థ‌ర్‌లాండ్ కంటే అత్య‌ధిక ఓట్ల‌తో గార్డ్‌న‌ర్ విజేత‌గా నిలిచింది. నిరుడు అద్బుతంగా రాణించిన‌ స్టార్ స్పిన్న‌ర్ నాథ‌న్ లియ‌న్(Nathan Lyon) మెన్స్ టెస్ట్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ అవార్డును ఎగ‌రేసుకుపోయ‌డు.

Just a couple of Perth lads with matching haircuts and Australian Cricket Awards ☺️🏆 pic.twitter.com/Z0PHRcLcnC — Cricket Australia (@CricketAus) January 31, 2024

మార్ష్, ఎలీసా పెర్రీలు ‘వ‌న్డే ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డుల‌ను అందుకున్నారు. పేస‌ర్ జేస‌న్ బెహ్రెన్‌డార్ఫ్, ఎలీసా పెర్రీలు ‘టీ20 ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. ఎలీసా విలానీ, సోఫీ డే, కామెరూన్, బాన్‌క్రాఫ్ట్లకు ‘డొమెస్టిక్ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు అవార్డు ద‌క్కింది.

Pez does it again! Ellyse Perry incredible form in 2023-24 sees her take home twin accolades as ODI and T20 Player of the Year #AusCricketAwards pic.twitter.com/RzgceWF0Jp — Cricket Australia (@CricketAus) January 31, 2024

వాట్స‌న్ త‌ర్వాత అత‌డే

అల‌న్ బోర్డ‌ర్ అవార్డు కోసం మార్స్, కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్ మ‌ధ్య గ‌ట్టి పోటీ నెల‌కొంది. అయితే.. ఓటింగ్‌లో క‌మిన్స్ కంటే 79 ఓట్లు ఎక్కువ సాధించిన ఈ ఆల్‌రౌండ‌ర్ విజేత‌గా నిలిచాడు. దాంతో, షేన్ వాట్స‌న్(Shane Watson) త‌ర్వాత అల‌న్ బోర్డ‌ర్ అవార్డు గెలిచిన రెండో ఆల్‌రౌండ‌ర్‌గా మార్ష్ రికార్డు సృష్టించాడు. వాట్స‌న్ 2011లో ఈ అవార్డు అందుకున్నాడు. ‘బ్రాడ్‌మ‌న్ యంగ్ క్రికెట‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డును యువ కెర‌టం ఫెర్గూస్ ఓనీల్‌ అందుకున్నాడు.

World Test champs ✅ ODI World Cup champs ✅ T20 series whitewash in South Africa ✅ It’s been a massive 12 months, and this trio have done their country proud! #AusCricketAwards pic.twitter.com/qQu2PG430r — Cricket Australia (@CricketAus) January 31, 2024

