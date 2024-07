July 15, 2024 / 09:31 PM IST

Australia Cricket : ఆస్ట్రేలియాకు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు క‌ట్ట‌బెట్టిన ప్యాట్ క‌మిన్స్ (Pat Cummins) కెప్టెన్సీ ఊడింది. స్కాట్లాండ్, ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌కు కమిన్స్ బదులు ఆల్‌రౌండ‌ర్ మిచెల్ మార్ష్ (Mitchell Marsh) సార‌థిగా ఎంపిక‌య్యాడు. ఈ రెండు దేశాల్లో ఆసీస్ వ‌న్డే, టీ20 సిరీస్‌లు ఆడ‌నుంది. దాంతో, సోమ‌వారం సెలెక్ట‌ర్లు 15 మందితో కూడిన స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించారు. ఇర‌వై ఏండ్ల కూర్ కొన్నొల్లి ఈ సిరీస్‌తో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు.

సీనియ‌ర్లు స్మిత్, ల‌బూషేన్, క్యారీ, మ్యాక్స్‌వెల్‌లకు వ‌న్డే బృందంలో చోటు ద‌క్కింది. మాజీ ఆట‌గాడు డేవిడ్ వార్న‌ర్ స్థానంలో ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్ ఓపెన‌ర్‌గా జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. దూకుడైన ఇన్నింగ్స్‌ల‌కు కేరాఫ్ అయిన ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు ట్రావిస్ హెడ్ జ‌త‌గా ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించ‌నున్నాడు. ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో దంచేసిన ఫ్రేజ‌ర్.. డేవిడ్ భాయ్ లేని లోటు భ‌ర్తీ చేస్తాడాని ఆసీస్ మేనేజ్‌మెంట్ న‌మ్మ‌కంగా ఉంది. కంగారూ జ‌ట్టు ఈ ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్‌లో స్కాట్లాండ్ వెళ్ల‌నుంది. అక్క‌డ మూడు టీ20 సిరీస్ ముగిశాక‌.. ఇంగ్లండ్‌లో మూడు టీ20లు, ఐదు వ‌న్డేలు ఆడ‌నుంది.

ఆస్ట్రేలియా టీ20 స్క్వాడ్ : ట్రావిస్ హెడ్, జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్, మిచెల్ మార్ష్‌(కెప్టెన్), మార్క‌స్ స్టోయినిస్, టిమ్ డేవిడ్, గ్జావియ‌ర్ బార్ట్‌లెట్, జోష్ హేజిల్‌వుడ్, కూర్ కొన్నొల్లి, నాథ‌న్ ఎల్లిస్, కామెరూన్ గ్రీన్, అరోన్ హ‌ర్డీ, జోష్ ఇంగ్లిస్, స్పెన్స‌ర్ జాన్స‌ర్, అడం జంపా.

Our white-ball squad to tour the United Kingdom in September is here 🔥

See you soon, @englandcricket and @CricketScotland 👋 pic.twitter.com/TrqTpuoU65

— Cricket Australia (@CricketAus) July 15, 2024