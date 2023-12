December 15, 2023 / 11:18 AM IST

AUS vs PAK : స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా(Australia) భారీ స్కోర్ చేసింది. రెండో రోజు మిచెల్ మార్ష్‌(90 : 107 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 1 సిక్స‌ర్) అర్ధ‌శ‌త‌కంతో రాణించ‌డంతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 487 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట‌య్యింది. ఓవ‌ర్ నైట్ స్కోర్ 15 ప‌రుగుల‌తో రెండో రోజు క్రీజులోకి వ‌చ్చిన మిషెల్‌ మార్ష్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు.

ఒక‌వైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా మిచెల్ మార్ష్‌ ఒంట‌రి పోరాటంతో జ‌ట్టును ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిపాడు. అయితే.. పాక్ పేస‌ర్ అమ‌ర్ జ‌మాల్(Aamar Zamal) కంగారూ తోక‌ను వెన‌క్కి పంపాడు. అరంగేట్రంలోనే జ‌మాల్ ఆరు వికెట్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. దాంతో, కంగారూ జ‌ట్టు 500 లోపే కుప్ప‌కూలింది.

Aamer Jamal ends up with six wickets on Test debut as Pakistan wrap up Australia innings soon after lunch.#WTC25 | #AUSvPAK | 📝: https://t.co/S2dy31gkVF pic.twitter.com/RTnMcyVO6a

— ICC (@ICC) December 15, 2023