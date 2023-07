July 29, 2023 / 06:19 PM IST

Major League Cricket 2023 : అమెరికా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న‌ మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్(Major League Cricket) తొలి సీజ‌న్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ న్యూయార్క్(MI New York) జ‌ట్టు ఫైన‌ల్ చేరింది. టోర్నీ ఆసాంతం అద‌ర‌గొట్టిన ఆ జ‌ట్టు ఈరోజు టెక్సాస్ సూప‌ర్ కింగ్స్‌(Texas Super Kings)పై 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. దాంతో, సియాటెల్ ఒర్కాస్(Seattle Orcas) జ‌ట్టుతో టైటిల్ పోరుకు సిద్ధ‌మైంది.

మొద‌ట ముంబై పేస‌ర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్(trent boult) 4 వికెట్ల‌తో సూప‌ర్ కింగ్స్‌ను వ‌ణికించాడు. ఆ త‌ర్వాత డెవాల్డ్ బ్రెవిస్(41 నాటౌట్), ష‌య‌న్ జ‌హంగీర్(36) ధ‌నాధ‌న్ ఆడి జట్టును గెలిపించారు. సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసిన‌ ట్రెంట్ బౌల్ట్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు.

The Men in Blue 💙 are FINALS BOUND @minycricket get their revenge and book their ticket 🎟️ in the MLC Championship🏆 #MLC2023 pic.twitter.com/XV8wHoYs0j

