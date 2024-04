April 15, 2024 / 10:02 PM IST

RCB vs SRH : ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో రికార్డు ఛేద‌న‌కు దిగిన రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru)కు ఆదిలోనే షాక్. ఆ జ‌ట్టు స్టార్ ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీ(42) ఔట‌య్యాడు. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ మ‌యాంక్ మార్కండే బౌలింగ్‌లో విరాట్ క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. దాంతో, 80 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఆర్సీబీ తొలి వికెట్ ప‌డింది. కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్ 38 ప‌రుగుల‌తో ఆడుతున్నాడు.

