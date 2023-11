Mathews Amelia And Nasida Nominated For Icc Player Of The Month October

ICC Player Of The Month | ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అక్టోబ‌ర్.. రేసులో ఇద్ద‌రు ఆల్‌రౌండ‌ర్లు

November 7, 2023 / 01:15 PM IST

ICC Player Of The Month : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ మంగ‌ళ‌వారం అక్టోబ‌ర్ నెల‌కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ (ICC Player Of The Month) అవార్డు నామినీస్ పేర్ల‌ను వెల్ల‌డించింది. ఈ అవార్డు కోసం మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ఇద్ద‌రు ఆల్‌రౌండ‌ర్లు, ఒక స్పిన్న‌ర్ పోటీప‌డుతున్నారు. హేలీ మాథ్యూస్ (వెస్టిండీస్), అమేలియా కేర్‌(న్యూజిలాండ్), న‌హిదా అక్త‌ర్‌ (బంగ్లాదేశ్‌)లు నామినీస్ ద‌క్కించుకున్నారు.

వెస్టిండీస్ టీ20 కెప్టెన్ మాథ్యూస్ అక్టోబ‌ర్ నెల‌లో ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించింది. ఆస్ట్రేలియాపై మూడు మ్యాచుల్లో వ‌రుస‌గా 99 నాటౌట్‌, 132, 79 ర‌న్స్‌తో చెల‌రేగింది. రెండో టీ20లో 36 ర‌న్స్‌కే 3 వికెట్లు తీసి జ‌ట్టు విజ‌యానికి తోడ్ప‌డింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌న్డేల్లోనూ 20, 23 ప‌రుగుల‌తో రాణించింది.

అత్యుత్తమ గ‌ణాంకాలు

పాకిస్థాన్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన బంగ్లాదేశ్ యువ‌కెర‌టం నహిదా అక్త‌ర్ తొలిసారి ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ రేసులో నిలిచింది. 23 ఏండ్ల ఈ లెఫ్టార్మ్ స్పిన్న‌ర్ 5/8 తో అత్యుత్తమ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేసింది. మూడు టీ20 సిరీస్‌లో బంగ్లా విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించిన న‌షిదా.. 8 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టి ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు అందుకుంది.

Two all-rounders and a young spinner 🌟 The ICC Women’s Player of the Month for October 2023 have been announced ⬇️https://t.co/BfLlN1eUH6 — ICC (@ICC) November 7, 2023

న్యూజిలాండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ అమేలియా ద‌క్షిణాఫ్రికాపై స‌త్తా చాటింది. చివ‌రి వ‌న్డేలో అద్భుత శ‌త‌కంతో జ‌ట్టును గెలిపించింది. ఆ త‌ర్వాత టీ20ల్లోనూ అమేలియా దంచి కొట్టింది. స‌ఫారీ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేస్తూ.. రెండు మ్యాచుల్లో 70 నాటౌట్‌, 61 ప‌రుగులు సాధించింది.

