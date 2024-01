January 17, 2024 / 07:22 PM IST

Sania Mirza: భారత మాజీ టెన్నిస్‌ క్రీడాకారిణి సానియా మీర్జా, పాకిస్తాన్‌ క్రికెటర్‌ షోయభ్‌ మాలిక్‌ల మధ్య విడాకుల రూమర్స్‌ అడ్డూ అదుపూ లేకుండా సాగుతూనే ఉన్నాయి. గడిచిన ఏడాదికాలంగా ఈ ఇద్దరూ నేరుగా కలిసింది లేకపోయినా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఈ ఇద్దరూ అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటున్న పోస్టులతో ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్ల మధ్య దూరం నానాటికీ పెరుగుతూనే ఉందని తెలుస్తోంది. తాజాగా సానియా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీలో ఓ ఆసక్తికర పోస్టును ఉంచడంతో సానియా – మాలిక్‌ల మధ్య విడాకుల రూమర్స్‌ మళ్లీ హాట్‌ టాపిక్‌ అయ్యాయి.

సానియా ఇన్‌స్టాలో.. ‘పెళ్లి కష్టం.. విడాకులు కూడా కష్టమే.. మీరు కఠినంగా ఉంది ఎంచుకోండి. లావు (ఒబెసిటీ)గా ఉండటం కష్టం.. ఫిట్‌గా ఉండటమూ కష్టమే.. మీరు కఠినంగా ఉంది ఎంచుకోండి. అప్పు ఉండటం కష్టం, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడమూ కష్టమే.. మీరు కఠినంగా ఉంది ఎంచుకోండి. ఇతరులతో కలిసిమెలిసి మాట్లాడటం కష్టం.. ఏ సమాచారమూ లేకుండా ఉండటమూ కష్టమే.. మీరు కఠినంగా ఉంది ఎంచుకోండి. జీవితం అనేది అంత సులువేం కాదు. అది ఎప్పటికీ కష్టమే. కానీ మనం ఎప్పుడూ మన కష్టాన్నే మనం ఎంచుకోవాలి…’ అని రాసి ఉన్న పోస్టును షేర్‌ చేసింది.

#SaniaMirza recently shared a post on her stories that read, ‘Marriage is hard. #Divorce is hard. Choose your hard.’ This has yet again reignited divorce speculations with her husband #ShoaibMailk. 😳

Rumors about troubles in their #marriage surfaced first in 2022. 🙌🏻 pic.twitter.com/ne3IU1NxoR

— bollywood Apna (@Bollywood_Apna) January 17, 2024